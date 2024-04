Kdy vyjdou nové iPady? Experti se shodují na jediném termínu

Jarní představení revitalizovaných iPadů je dle mnohých zdrojů na spadnutí. Analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg v nejnovějším vydání svého newsletteru poukazuje na premiéru v květnu. Dle jeho zjištění se dočkáme minimálně dvou iPadů a také novějšího příslušenství.

Situace s představením nových iPadů, o kterém se dlouho spekuluje jako o „největší jarní novince“ společnosti Apple, začíná připomínat stav schizofrenie. Nejprve se hovořilo o tom, že novinky přijdou po boku nového MacBooku Air. Pak se spekulovalo o uvedení v průběhu dubna. Leakeři se však ani v jednom případě netrefili.

The latest news on the iPad: Expect the new iPad Pro and iPad Air around the week of May 6; minor entry level and iPad mini updates as early as end of year; details on work on foldable iPads. https://t.co/0qqy5AQYVG

— Mark Gurman (@markgurman) April 7, 2024