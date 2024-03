Odvážný plán Applu: jarní akci odpískal, přesto se máte na co těšit

Něco se chystá. Apple se letos poprvé konečně pustí k představování nových produktů. Využije k tomu relativně tradiční jarní termín. Dle nových informací však nebude pořádat velkou tiskovou konferenci, předpřipravenou či s živým publikem. Na co se tedy můžete těšit?

Pojďme si trochu zaspekulovat. Jarní období bývá stran Applu poslední dobou zasvěceno dvěma produktům: iPhonu SE a také produktům s novým čipsetem řady Apple Silicon. Představení iPhonu SE nové generace bylo několikrát dementováno. Přestože „nikdy neříkej nikdy“, šance je vskutku mizivá.

Už od podzimu loňského roku však přední analytici – v čele s Markem Gurmanem – spekulují nad tím, že na jaře Apple ukáže další várku zařízení s čipsetem M3, který byl oznámen v rámci halloweenského eventu v říjnu loňského roku.

The first #AppleEvent of 2024 will take place next month. Upcoming product launches include:

• iPad Pro

• iPad Air

• Magic Keyboard

• Apple Pencil Gen 3

• Mac Mini

• MacBook Air

