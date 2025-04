Překvapení? Nadvakrát ohebná harmonika od Samsungu se blíží

Nadvakrát ohebná skládačka od Samsungu možná dorazí ještě v letošním roce

Dočkat bychom se měli také odlehčené verze Galaxy Z Flip FE

Termíny jsou nicméně vágní a nepůsobí příliš přesvědčivě

Segment ohebných smartphonů dynamicky roste každým rokem a i když není v současnosti tak výdělečný, jako odvětví tradičních chytrých telefonů, o jeho budoucnosti dnes už nikdo příliš nepochybuje. Dlouhé roky platil za krále skládaček Samsung, nicméně v poslední době se výrazně hlásí o slovo Huawei, který je nejen zdatným konkurentem pokud jde o celkové prodeje, ale také o inovace. Ostatně v loňském roce Huawei jako první představil a uvedl na trh nadvakrát ohebnou skládačku Mate XT, na kterou si Samsung brousil zuby delší dobu.

Nadvakrát ohebný Samsung možná dorazí už letos

Jihokorejský gigant rozhodně nechce zůstat pozadu dlouhou a podle řady spekulací již aktivně připravuje představení své vlastní alternativy k Mate XT, která by měla nést název Galaxy G Fold. O něm toho prozatím mnoho nevíme a je tedy otázkou, zda ho stihne Samsung dostat do prodeje ještě v letošním roce, či zda na něj bude aplikovat stejnou strategii, jako tomu je v případě Galaxy S24 Edge, jenž na své uvedení do prodeje už od ledna stále čeká.

Vzhledem k tomu, že Samsung představuje své skládačky tradičně uprostřed léta, nabízí se, že společně s Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7 ukáže jihokorejský čebol také nadvakrát ohebnou novinku. Podle serveru The Bell Samsung již zahájil výrobu displejů pro nástupce svých aktuálních ohebných telefonů, avšak o nadvakrát ohebném zařízení prozatím není ani vidu, ani slechu.

Podle informací, které má server The Bell k dispozici, bychom se představení Galaxy G Fold měli dočkat ve čtvrtém kvartále roku 2025, nicméně vzhledem k tomu, že nemáme žádné informace o produkci je otázkou, zda se jedná o definitivní termín, nebo jen o předběžný nástřel.

Vzhledem k tomu, že nadvakrát ohebné zařízení od Samsungu patrně nebude, minimálně v rámci první generace, žádnou „masovkou“, pravděpodobně nebude Samsung s jeho výrobou příliš spěchat. Zároveň jsme se dozvěděli také první informace o cenově dostupnější skládačce Galaxy Z Flip FE, která by měla dorazit několik měsíců po uvedení Flipu 7, dost možná zároveň s Galaxy G Fold. Gigant ze Soulu ale podle všeho s oběma zařízeními příliš nespěchá a je otázkou, zda se jich nakonec letos vůbec dočkáme.

