Kdo získá TikTok? Závod míří do finále, vedení se ujal známý technologický gigant

Aby mohl TikTok i nadále fungovat na území USA, musí mít nad jeho aktivitami dohled americká firma

Doposud bylo ve hře několik miliardářů a známých firem, včetně youtubera MrBeast

Podle informací Bloombergu je ale blízko dohody technologický gigant Oracle

Čínská sociální síť TikTok to v poslední době nemá dvakrát jednoduché. Kvůli vazbám na čínský establishment je trnem v oku řadě politiků, přičemž ti ve Spojených státech úspěšně prosadili jeho zákaz na celonárodní úrovni, což posvětil i bývalý prezident Joe Biden. Donald Trump se tématu, který pálí řadu tvůrců a především dříve narozených voličů, promptně chytil a využil ho ve svůj prospěch předvolebním slibem, že tento zákaz, který vstoupil v platnost krátce po jeho inauguraci, obratem zruší. A jak slíbil, tak také udělal, nicméně celá situace má jeden háček.

Do čela závodu o TikTok se údajně prodral Oracle

Trump totiž zákaz jako takový nezrušil, ale pouze pozastavil jeho účinnost. Úplné zrušení omezení zároveň navázal na podmínku, že TikTok, nebo alespoň jeho část operující na území Spojených států, musí odkoupit některá z amerických společností. Do tohoto závodu o potenciálně velmi hodnotnou sociální síť se zapojilo hned několik zájemců, v čele s youtuberem MrBeast, Kevinem O’Learym, miliardáře Frankem McCourtem či Elonem Muskem. Nyní to vypadá, že jeden ze zájemců se pomalu, ale jistě, blíží k uzavření dohody.

Podle agentury Bloomberg se společnost Oracle blíží k dohodě, která by jí umožnila zaručit se za TikTok, výměnou za malý podíl v amerických operacích společnosti. Plán, o němž se údajně minulý týden diskutovalo mezi členy Trumpovy administrativy, by zahrnoval záruky, že aktualizovaná americká verze TikToku nebude obsahovat zadní vrátka, která by mohla využít čínská vláda. Algoritmus aplikace podle všeho může být stále ponechán v rukou mateřské společnosti TikToku, ByteDance, která sídlí v Číně.

Zda tato nabídka něco změní, zůstává otázkou, protože TikTok se již dříve pokusil zmírnit obavy o bezpečnost tím, že v rámci iniciativy nazvané Projekt Texas, která začala v roce 2022, směroval data amerických uživatelů přes servery Oraclu. I po zavedení Projektu Texas se ovšem stále objevovaly informace, které tvrdily, že čínští zaměstnanci mají přístup k údajům amerických uživatelů a že toto úsilí bylo „jen na efekt.“ Zdá se, že partnerství nevzbuzovalo důvěru ani u americké vlády, takže prozatím není jisté, zda Oracle našel způsob, jak ubezpečit zákonodárce, že budou data amerických uživatelů ochráněna.