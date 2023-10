Kde objednat iPhone 15 (Pro) bez čekání? Tyhle barevné varianty dostanete nejdříve!

Peklo s novými iPhony 15 pokračuje, některé modely absolutně nejsou k sehnání

Největší problém je se stříbrnou a přírodní variantou iPhone 15 Pro Max

České e-shopy ho nemají vůbec, oficiální obchod Apple.cz slibuje dodání až na konci listopadu

Už jsou to skoro dva týdny od startu prodejů nových iPhonů 15. Bohužel, dostupnost jablečných novinek se nijak výrazně nezlepšila. Stále platí, že pokud v tuto chvíli nemáte objednáno, budete muset čekat, a to dost možná hodně dlouho. Nebojte, situace není bezvýchodná, stačí se držet několika rad a můžete mít iPhone už zítra. V opačném případě budete čekat skoro až do prosince.

Nový iPhone 15? Jde to i hned

Nejprve se podíváme zblízka na základní modely iPhone 15 a 15 Plus, s jejich dostupností je totiž (jako již tradičně) menší problém než u modelů Pro. Nejrychlejší doručení základních modelů iPhone 15 nabízí klasicky tuzemští prodejci elektroniky. Prošli jsme nabídku těch největších, jako je Alza, CZC, Datart nebo Mobil Pohotovost.

Dobrou zprávou je, že povětšinou každý z nich má k okamžitému odběru několik variant. Mobil Pohotovost i Datart mají k dispozici hlavně černou a modrou, nejčastěji v základní 128GB variantě, popřípadě i v 256GB provedení. S výjimkami najdete i růžovou, těchto kusů je ale málo. Žluté je zdaleka nejméně.

Plus jen s vyšší pamětí

U iPhonu 15 Plus je dostupnost trochu horší, prakticky jakoukoliv barvu koupíte ve verzi 256 GB, nejlevnější verze pro šetřivé zákazníky však mnohdy není na skladě. Vyčkávat úplně nelze doporučit, většina e-shopů totiž slibuje doskladnění až na přelomu října a listopadu. Doporučujeme spíše vybrat barvu, která zrovna je.

Můžete samozřejmě navštívit i oficiální e-shop Applu, tam je dostupnost u všech modelů iPhone 15 i 15 Plus stejná – v době psaní je odhadované doručení mezi 16. a 19. říjnem.

iPhone 15 Pro Max až v listopadu

U iPhonu 15 Pro a Pro Max je situace přímo tragická. Prakticky žádný z velkých českých e-shopů telefony nemá na skladě. Alza uvádí „Na objednávku – termín upřesníme“, Mobil Pohotovost suše konstatuje „Brzy očekáváme“. Datart jako jediný sem tam u některých variant uvede datum předpokládaného naskladnění 30. října. Přitom v tomto konkrétním případě nehraje moc roli barva ani zvolená velikost úložiště. iPhony prostě nejsou.

Jako zákazníci jste tedy stoprocentně odkázáni na oficiální e-shop Applu, kde se ale dozvíte jen další neradostné zprávy. Základní iPhone 15 Pro je ve všech paměťových variantách (128, 256, 512 GB nebo 1 TB) a ve všech čtyřech barevných provedeních nedostupný po notnou část října. Konkrétně americká firma uvádí při objednání dnes dodání mezi 26. říjnem a 3. listopadem.

O model Pro Max, který se letos odlišuje nejen větším displejem a baterií, ale také výrazně lepším teleobjektivem s 5× optickým přiblížením, je dle očekávání výrazně větší zájem. A to do takové míry, že doba dodání je v některých případech až na samém konci listopadu. Mimochodem, zlepšení nelze očekávat, takže pokud byste s novým iPhonem rádi počítali na Vánoce, plánujte nákup už nyní. V opačném případě si nadělíte pod stromeček pořádné mrzení.

Modrý nebo černý dostanete ještě tento měsíc

Tak tedy. Pokud chcete iPhone 15 Pro Max co nejdříve, vybírejte mezi černou a modrou barevnou variantou. Ano, tyto dvě fádní barvy jsou asi nejméně atraktivní, nicméně (a možná právě kvůli tomu) je velká šance, že vám vytoužený telefon v tomto provedení přijde ještě do konce října. Paměťové provedení 256 GB, 512 GB i 1 TB v modrém nebo černém Apple dokáže doručit mezi 26. říjnem a 3. listopadem, tedy stejně jako menší model Pro.

Naše pochopení však mají i ti, kteří by raději fešáckou stříbrnou, anebo originální v přírodní titanové barvě. Zde se však hodí upozornit, že Apple garantuje dodání mezi 20. a 27. listopadem, tedy až za měsíc a půl. Pokud tak dlouho chcete čekat, vaše volba, ale kdo někdy takto dlouho čekal na dodání nového iPhonu, moc dobře ví, jak nepříjemné to je.

Nové iPhony můžete nakoupit u Mobil Pohotovosti. Díky službě Koupíš, Prodáš, Splácíš je pořídíte za vůbec nejnižší měsíční splátku (již od 557 Kč měsíčně). Více se dozvíte zde.

Je důležité zmínit, že tyto termíny je stále nutné brát jako orientační, nicméně z uplynulých let jsme měli možnost se přesvědčit, že nakonec seděly poměrně přesně. A to platí nejen pro oficiální prodejní kanál Applu na jeho webu, ale také pro autorizované prodejce. Může se samozřejmě stát, že se Applu v nadcházejícím období podaří počty dodaných kusů navýšit, ale i tak je jasné, že nový iPhone 15 Pro (Max) nedostanete hned a nějaký čas si budete muset počkat.