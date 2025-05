Kde končí kradené iPhony z Evropy a USA? Vyšetřování ukazuje na tuto budovu v Číně

Velká spousta ukradených iPhonů z Evropy a USA prý putuje k překupníkům na jih Číny

Ti dokonce napadají oběti jejich podvodů a po anonymních zprávách je vydírají

Přemýšleli jste někdy nad tím, kam míří odcizené iPhony? Řeč není o těch, které potutelně zmizí ze skladů, při nějakém obchodním podvodu, anebo jsou odcizeny z oficiálních obchodů Apple Store. Máme na mysli spíše ty, které vám kapsář nebo organizovaná skupinka ukradne na ulici z ruky nebo v městské hromadné dopravě. Síť podvodů, kterou částečně rozkryl deník Financial Times, ukazuje na jednu konkrétní budovu v jihočínském Šen-čenu.

Ukradené iPhony putují do Číny

Americký server Financial Times (FT) upozornil na případy odcizených iPhonů z New Yorku, Los Angeles, Londýna a dalších metropolí světa. Podle lokalizace jednoho takto ukradeného iPhonu se přišlo na to, že stopy vedou do budovy Feiyang Times ve městě Šen-čen, na samotném jižním cípu Čínské lidové republiky.

Toto místo je prý notoricky známé hlavně díky tomu, že si zde můžete nechat na počkání opravit či jakkoliv vylepšit váš iPhone. Kromě jiného se tam ale čile kupčí s ukradenými – a často i zamčenými – iPhony a dalším hardwarem. FT informuje o případu Sama Amraniho, jehož iPhony byl odcizen zlodějem na elektrokole přímo na ulici v Londýně.

Amrani následně iPhone uzamkl a sledoval jeho polohu. Zařízení bylo přeneseno do obchodu ilegálního překupníka přímo v Londýně, následně putovalo po několika dalších adresách v hlavním městě Velké Británie, až zakotvilo Kau-lungu, což je část Hongkongu. Odtud putoval jeho iPhone do nedalekého Šen-čenu, až do zmíněné budovy Feiyang Times. Jih Číny je tímto celkem proslulý, při naší návštěvě Huaqiangbei jsme na podobné použité, falešné a dost možná i odcizené iPhony narazili také mnohokrát.

Zamčené, nebo ne, překupníkům je to jedno

Svého kupce zde najdou jak odemčené, tak zaheslované iPhony, minimálně na náhradní díly. Neznámá organizace z Šen-čenu, která kradené iPhony kupuje, prý nejde daleko ani pro obtěžování a vydírání majitelů. Těm často chodí výhružné zprávy, ať své zařízení vzdáleně odemknou, jinak prý budou čelit masivnímu úniku dat, včetně citlivých fotek z galerie a podobně.

To je pochopitelně výmysl, protože z uzamčeného iPhonu není možné jakkoliv extrahovat data. Méně technicky zdatné uživatele to však může vyděsit. Pokud by se něco podobného přihodilo vám, doporučujeme zařízení vymazat. Váš 4–6místný přístupový kód totiž může být prolomen a v takovém případě je riziko úniku citlivých dat – včetně hesel a podobně – velmi vysoké.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.