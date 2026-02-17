TOPlist

Kauza Jeffreyho Epsteina jako „wikipedie“? Jikipedia odhaluje naprosto vše

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 2. 19:00
Jeffrey Epstein
  • Světem otřásá obrovská kauza miliardáře Jeffreyho Epsteina
  • Již zesnulý finančník je tváří nekonečného počtu zvrácených praktik
  • Do jeho činností je navíc zapleteno množství vlivných a slavných osobností

Kauza Jeffreyho Epsteina je nekončící kolotoč sexuálních skandálů, zneužívání nezletilých dívek, obchodování s lidmi a podobných aktivit. Vědělo se, že jsou do kauzy zapleteny i vlivné osobnosti ze všech koutů světa a všemožných odvětví, ale až nedávno zveřejněné spisy čítající miliony stránek ukázaly, jak obří tato chobotnice ve skutečnosti je. Díky tvůrcům platformy Jmail můžete kauzu prozkoumat detailně a právě tito programátoři nyní přináší její další podobu.

Kauza Jeffreyho Epsteina přehledně

Pokud nevíte, co je platforma Jmail, tak se jedná o virtuální e-mailovou schránku Jeffreyho Epsteina, která obsahuje miliony stran zveřejněných vládních dokumentů týkajících se této kauzy. Za tímto projektem stojí vývojáři Riley Walz a Luke Igel a jejich cílem bylo zpřístupnit tyto dokumenty pohromadě, v relativně přehledném formátu.

Jikipedia je soubor spisů týkající se kauzy Jeffreyho Epsteina
Jikipedia je soubor spisů týkající se kauzy Jeffreyho Epsteina

V rámci této emailové schránky lze vyhledávat a díky přehlednému rozhraní se do ní okamžitě ponořily miliony uživatelů. Není to samozřejmě reálná emailová schránka známého finančníka, ale jen prostředek, který shromažďuje všechny dostupné dokumenty týkající se tohoto šokujícího případu. Ti samí tvůrci nyní přichází s novou platformou pojmenovanou Jikipedia.

Epstein jako Wikipedia

Jikipedia vizuálně vychází z Wikipedie a slouží jako takový agregátor všech spisů o osobách zmíněných v e-mailech zveřejněných americkou vládou. Záznamy o těchto osobách zahrnují biografické detaily, objem konverzace s Epsteinem a také například popisy veřejně známých návštěv jeho nemovitostí.

Najdete zde také shrnutí vazeb na vlivného finančníka i to, zda a co všechno dotyčný o jeho trestné činnosti věděl či jak se zapojoval. Dále jsou k dispozici také informace o Epsteinových nemovitostech včetně toho, jak je získal a aktivit, které se v nich měly odehrávat. Na Jikipedii najdete také jeho obchodní vztahy, včetně jednání s významnými finančními institucemi.



Jeffrey Epstein



Kompletní ekosystém plný nočních můr

Jikipedie navazuje na původní Jmail z listopadu loňského roku a dvojice vývojářů Riley Walz a Luke Igel postupně vytvořila celý ekosystém postavený na kauze Jeffreyho Epsteina. Kromě Gmailu (Jmail) je k dispozici jeho Facebook (Jacebook), Spotify (Jotify) nebo Fotky Google (Jphotos). V nich lze navíc vyhledávat dle známých osob, které jsou na nich vyobrazeny.

Pokud tedy chcete tuto obří kauzu opravdu pořádně a do detailů prozkoumat, díky výše zmíněné dvojici vývojářů máte možnost. Jen buďte opatrní, protože vám hrozí doživotní noční můry.

