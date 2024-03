Katastrofa prý v pátek třináctého nenastane, vědci se znovu podívali na asteroid Apophis

V pátek, třináctého dubnu roku 2029 má kolem Země proletět planetka Apophis

Ačkoliv je klasifikována jako potenciálně nebezpečná, nemáme se prý čeho bát

Potvrzují to nejnovější výpočty vědců

Planetce s označením 99942, známé také pod jménem Apophis, která má 5 let proletět kolem naší planety, se znovu dostává pozornosti. Vědci totiž zpřesnili své výpočty o tom, zda nás zmíněná planetka o půměru velkém jako výška Eiffelovy věže mine, či způsobí peklo na zemi.

Vypadá to zatím dobře

Vědci nás již několikrát ubezpečovali, že přestože je planetka klasifikovaná jako potenciálně nebezpečná, šance, že narazí do naší mateřské planety, je velmi malá. Jejich výpočty ovšem nepočítaly s tím, že by se Apophis na své cestě vesmírem mohla srazit s nějakým jiným asteroidem, který by mohl změnit její trajektorii a případně i šanci na srážku se Zemí.

Aby zjistili, jestli je na místě se něčeho takového obávat, posvítili si na 1,3 milionu známých asteroidů ve Sluneční soustavě. Ukázalo se, že jediné nebezpečné setkání s jiným vesmírným cestovatelem by mohlo nastat v prosinci roku 2026.

Ke srážce s jiným tělesem by dojít nemohlo

V tu dobu by se prý Apophis měla míjet s planetkou Xanthus, jejíž průměr je asi 1 300 metrů. Vzdálenost jejich drah by měla být v nejbližším místě velká asi 10 tisíc kilometrů, přičemž Xanthus by svým nejbližším bodem měl proletět až 4 hodiny po Apophisu. Ačkoli je přímá srážka podle astronomů vyloučena, setkání je dostatečně blízké na to, aby materiál doprovázející Xanthus (pokud nějaký existuje) mohl zasáhnout Apophis.

Z jejich výpočtů tedy vyplývá, že se žádného vychýlení očekáváné planetky bát nemusíme. Je ale potřeba vzít v potaz, že tyto simulace nepočítají s neznámými asteroidy. Astronomové však budou situaci nadále bedlivě sledovat, abychom si byli opravdu jisti, že nám žádné nebezpečí nehrozí.

Jejich nové poznatky byly přijaty do časopisu Planetary Science Journal a pro nedočkavé zájemce jsou k dispozici již nyní na preprintovém serveru arXiv. Ovšem rozhodnutí, zda raději věřit vědcům, nebo dát na staré pověry, musí udělat každý sám.