Kartonová antiutopie ožívá: Amanita Design vydává demo Phonopolis

- Dnes vyjde hratelná demoverze k dlouho očekávané hře Phonopolis
- Adventura zaujme antiutopickým příběhem i několikrát oceněnou vizuální stránkou
- Datum vydání finální hry je zatím stále neznámé
České herní studio Amanita Desing, které stojí za úspěšnými tituly jako Machinarium, Botanicula nebo Chuchel, uvádí na trh svoji nejnovější hru Phonopolis. Tato hra byla poprvé oznámena v květnu roku 2022, od té doby fanoušci na její uvedení čekají. V minulém roce rozpracovaný titul získal na herních festivalech několik prestižních ohodnocení (především za působivý vizuál), vydání je naplánované na letošní rok. Od dnešního dne bude na platformě Steam ke stažení hratelné demo.
Phonopolis: vzpoura proti kartonovému diktátorovi
Phonopolis je příběhově orientovaná puzzle adventura. Odehrává se v antiutopickém městě, které se snaží ovládnout Vůdce prostřednictvím sítě městských amplionů. Z nich má v jeden okamžik zaznít Absolutní tón, který veškeré obyvatele města promění v poslušné sluhy. Této snaze se hráči pokusí zabránit prostřednictvím nenápadného mladíka Felixe, který si uvědomí nebezpečnost Vůdcova plánu a pokusí se mu postavit.
Příběh hry je volně inspirován díly Karla Čapka nebo George Orwella, neboť kombinuje témata manipulace, individualismu a odporu proti totalitě. Zároveň si ale zachovává typickou hravost, kterou jsou hry od Amanita Design proslulé.
📣 Attention. This is an important service announcement. 📣
Phonopolis will open for a public demonstration on February 11. Prepare your Steam permits and stand by for additional directives. pic.twitter.com/f54wGWliPT
— Amanita Design (@Amanita_Design) February 10, 2026
Působivou stránkou hry bude bezesporu její vizuální provedení. Jednotlivé obrazovky hry jsou tvořené na základě 3D modelů vystřižených z kartonu, které jsou ručně malovány, slepovány a teprve poté převáděny do digitální podoby. Tento působivý vizuál pak navíc ještě doplní hudební podkres od Tomáše Dvořáka (Floex), který vytvořil hudbu i pro úspěšné hry Machinarium či Samorost 3.
Phonopolis bude hra určená primárně pro PC a Mac, o portu na mobilní platformy zatím nemáme žádné informace. Od dnešního dne bude na platformě Steam dostupná hratelná demoverze, datum vydání kompletní hry zatím neznáme. Dosud posledním počinem studia Amanita Desing byla hororová puzzle hra Happy Game z roku 2021.