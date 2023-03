Kam se hrabe AirTag. Přívěsek od Samsungu slibuje lokalizaci na centimetry

Samsung připravuje lokalizační štítek nové generace

Vybaven bude novým UWB čipem s centimetrovou přesností lokalizace

Samsung v roce 2021 představil lokalizační štítky Galaxy SmartTag a SmartTag+, které uživatelům usnadnili hledání ztracených předmětů s vysokou přesností. V letošním roce se pravděpodobně dočkáme nové generace, jejíž příchod naznačuje čerstvá premiéra čipu Samsung Exynos Connect U100.

Novinka má představovat kompletní lokalizační a komunikační řešení, které je postavené na technologiích Bluetooth, Wi-Fi a technologii UWB (ultra wide-band). Oproti původnímu čipu v dosavadních štítcích SmartTag se jedná o zcela nový jednoúčelový obvod, který se pyšní malou velikostí, vysokou přesností a také vysokou efektivitou.

Exynos Connect U100 slibuje přesnost v jednotkách centimetrů, úhlová přesnost se má vejít do 5 stupňů. Díky tomu má najít uplatnění v AR/VR aplikacích vyžadujících přesné sledování objektů a osob v reálném čase. Díky kompatibilitě s Digital Key Release 3.0 od Car Connectivity Consortium (CCC) jej ale bude možné použít v digitálních klíčích moderních automobilů, počítá se i s nasazením do mobilních zařízení nebo do zařízení internetu věcí.

V tuto chvíli není jasné, do jakých zařízení Samsung svůj UWB čip nasadí, v úvahu přichází právě druhá generace SmartTagu, která je očekávána v létě společně s ohebnými smartphony Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5.