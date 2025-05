Jízdní řád One UI 7: už příští měsíc se dočká těchto 20 zařízení od Samsungu

One UI 7 míří na další zařízení, máme jejich seznam

Celkem dostanou novou verzi populární nadstavby takřka dvě desítky nových zařízení

Aktualizace by se měly začít šířit už během příštího měsíce

Jihokorejský gigant Samsung měl s novou verzí své nadstavby One UI 7 poměrně nečekané problémy, kvůli čemuž došlo k neplánovanému zdržení distribuce. Krize je už ale zažehnána a v současné chvíli Samsung aktivně aktualizuje co možná největší počet zařízení, kterým update v minulosti přislíbil. Zatímco vybavenější modely spadající do vyšších řad už aktualizaci obdržely, nyní přišla řada na smartphony střední a nižší třídy a také na některé tablety.

Která zařízení dostanou One UI 7?

Seznam zařízení, které v následujícím měsíci dostanou aktualizaci na One UI 7, přinesl leaker Tarun Vats. Ten konkrétní jména zařízení získal od německého zastoupení jihokorejské společnosti, tudíž je seznam platný pro německý trh, avšak s nejvyšší pravděpodobností se v případě Česka nikterak výrazně lišit nebude. A která zařízení se v červnu mohou těšit na novou verzi systému a nadstavbu One UI 7?

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab A9+

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy XCover7

Galaxy XCover 6 Pro

Aktualizaci má dostat ještě tablet Galaxy Tab A9 a smartphone Galaxy A05s, nicméně v jeho případě se uvádí, že One UI 7 dostane až o měsíc později, tedy v červenci. O přesném datu spuštění updatu pro jednotlivá zařízení informace nemáme, avšak pravděpodobně bude Samsung aktualizaci uvolňovat postupně, jako tomu bylo v minulých letech. Ačkoli korejský gigant v případě One UI 7 lehce zaspal, v případě nástupce stejnou chybu udělat nechce – verze One UI 8 by se již brzy měla dočkat uvolnění betaverze.

Co je v One UI 7 nového?

Prostředí One UI 7 přináší řadu zajímavých novinek. Předně pak přepracované rozhraní, které odděluje notifikační centrum od nabídky rychlých přepínačů. Designových změn se dočkaly i widgety, na zamykací obrazovku přibyl prvek Now bar, který živě zobrazuje aktivity z vybraných aplikací.

Do systému rovněž přibyly nové funkce spoléhající se na umělou inteligenci a nechybí ani úprava systémových aplikací, například fotoaparátu. Více o novinkách v One UI 7 se dozvíte v našem souhrnném článku.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.