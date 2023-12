Ještě nemáte vánoční dárky? Využijte výhodných nabídek od Huawei

Chcete letos pod stromečkem udělat svým blízkým radost? Pořiďte jim dárky, které jsou nejen stylové, ale hlavně funkční. Ať už pro ně vyberete chytrý telefon, hodinky, tablet nebo počítač, rozhodně jim uděláte radost. Pomozte jim dosahovat osobních cílů a prohlédněte si, co pro vás letos připravil Huawei.

S chytrými hodinkami najde motivaci i odpočinkový profesionál

Ať už chcete obdarovat milovníka sportu nebo milovníka gaučingu, nejnovější hodinky Huawei Watch GT 4 jim pomohou zlepšit formu zábavně a nenásilně. Nejen že vypadají jako klasické, ručičkové hodinky, které skvěle doplní jakýkoli outfit, ale navíc přichází s vylepšenou a přesnější technologií sledování srdeční činnosti TruSeen 5.5+. Spolu s funkcemi sledování spánku, stresu a aplikací na zaznamenávání příjmu a výdeje kalorií Stay Fit pomáhají zlepšit svou kondici zdravě a efektivně.

Samozřejmostí je více než 100 sportovních režimů, kroužky aktivity a motivační systém odměňování pomocí medailí a ocenění za plnění svých cílů. Hodinky seženete v dámské i pánské variantě a v pěti barevných provedeních, a to již od 5 999 Kč. Nyní ke všem modelům navíc získáte ZDARMA sluchátka FreeBuds SE 2 a náhradní řemínek za jednu korunu.

Huawei FreeBuds Pro 3 zajistí ničím nerušený poslech hudby

Hi-Res Dual Driver Sound systém a inteligentní ANC 3.0 uživatelům ve sluchátkách Huawei FreeBuds Pro 3 přináší vynikající kvalitu zvuku. Díky zvukovému systému Hi-Res Dual Driver si mohou uživatelé užít příjemnou a nerušenou komunikaci a potlačení okolního hluku pomocí technologií Pure Voice 2.0, inteligentní ANC 3.0 a Triple Adaptive EQ. Speciální funkce tak zajišťují, že si uživatelé mohou vychutnat ničím nerušenou hudbu, jsou během hovorů slyšet i v rušném prostředí a nabízí až 31 hodin poslechu. Čtyři velikosti špuntů také umožňují vhodné nošení ještě více uživatelům. Na výběr máte hned ze tří barev – bílé, černé a zelené. Všechna provedení koupíte za cenu 4 799 Kč.

Chytrý počítač či tablet pro workoholiky i pro studenty

Dopřejte svým teenagerům tablet Huawei MatePad 11.5, který se vyznačuje 11,5palcovou velkou obrazovkou a nejmodernějším operačním systémem. Váží pouhých 499 gramů a s odnímatelnou klávesnicí a chytrou tužkou slouží jako skvělý pomocník při studiu odkudkoli. Huawei MatePad 11.5 do Vánoc seženete už za 6 699 Kč, a navíc k němu získáte M-Pencil jen za 249 Kč. Huawei také nabízí výhodný nákup MateBooku D14 2023 pro ty, kteří potřebují lehký a skladný notebook do školy i do práce. Vánoční nabídka obsahuje tento super výkonný notebook za 16 800 Kč a navíc k němu získáte Huawei Bluetooth Mouse druhé generace jako dárek.

S P60 Pro milovníci mobilní fotografie konečně zachytí Vánoce takové, jaké jsou

Letos představený chytrý telefon Huawei P60 Pro vyniká zejména svým fotoaparátem a designem. Ihned po svém uvedení na trh se díky špičkovému fotoaparátu dostal do popředí žebříčku DxOmark. Nabízí nové funkce, inovace a možnost zachytit okamžiky tak, jak je reálně vidíte. Nyní ho zakoupíte se slevou za skvělých 24 999 Kč.