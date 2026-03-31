Jeden telefon, dva odlišné výsledky: evropský Galaxy S26 vydrží výrazně méně než americký

- Samsung letos vybavil smartphone Galaxy S26 dvěma různými čipsety
- V USA jej pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5, ve zbytku světa Exynos 2600
- Jak ukazuje společný souboj, Exynos spotřebovává mnohem více energie
Samsung v letošním roce opět použil svoji oblíbenou taktiku nasadit do svých vlajkových smartphonů dva různé čipsety – v USA procesory od Qualcommu, ve zbytku světa vlastní čipsety Exynos. V minulých letech byl za to korejský gigant kritizován, neboť přímé srovnávací testy povětšinou ukázaly u Exynosů mírnou technologickou zaostalost – čipy od Samsungu trpěly menší výkonností a vyšší spotřebou. Jak je to u letošní generace?
Galaxy S26: jeden telefon, dva různé výsledky
Samsung věnoval vývoji nejnovějšího vlajkového čipsetu Exynos 2600 příkladnou péči – procesorovou jednotku „slepil“ z deseti moderních jader od ARM Holdings, grafický čip Xclipse 960 postavil na architektuře RDNA 4 od AMD a celý čipset pak vyrobil nejnovějším 2nm procesem ve svých továrnách. Papírově se zdálo, že je zaděláno na úspěch, avšak reálné výsledky opět hovoří ve prospěch Qualcommu. Ve výkonnostních benchmarcích Exynos ztrácí (v AnTuTu má Snapdragon zhruba o čtvrtinu vyšší skóre), a ani z hlediska spotřeby to není žádná sláva.
Jak ukázal test Android Addicts, Samsung zjevně nedokázal vyléčit neduhy, které se s čipsety Exynos táhnou už několik let. Exynos 2600, který pohání evropské varianty smartphonů Galaxy S26 a S26+, je podle testů výrazně hladovější než Snapdragon 8 Elite Gen 5 běžící ve stejných telefonech prodávaných v USA.
Test byl postaven tak, že obě varianty smartphonu Galaxy S26 prováděly běžné činnosti jako je telefonování, přehrávání videa, brouzdání na webu, navigace apod. Varianta s Exynosem se ale pozdějších částí testu „nedožila“ – akumulátor se totiž po 6 hodinách a 48 minutách vybil. Dále pokračoval pouze model se Snapdragonem, který se vypnul až po 9 hodinách a 26 minutách – vydržel tak o nezanedbatelných 28 procent více. Nejvíce se Exynos zapotil při procházení sociálních sítí TikTok a X, zabrat mu dala rovněž aplikace Google Mapy.
Z jednoho testu zatím nemůžeme usuzovat, že je na tom Exynos o tolik hůř než Snapdragon, avšak je zároveň se nedá předpokládat, že by jiné testy skončily obráceně. Nezbývá než doufat, že při vývoji další generace vlastních čipsetů Exyons bude Samsung věnovat energetické náročnosti víc péče.