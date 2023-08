Je mezi nimi i ten váš? One UI 5.1.1 zamíří i na starší modely, podívejte se na přehled novinek

Nové funkce z Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 dorazí i na starší skládačky

Samsung chystá update i pro starší tablety a hodinky

První zařízení se dočkají ještě tento měsíc

Samsung na konci minulého měsíce představil nové ohebné smartphony Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5, pro které připravil několik hardwarových a softwarových novinek. Potěšující je, že ty softwarové již brzy dorazí i na starší skládačky korejského výrobce, některé je dokonce obdrží ještě tento měsíc.

One UI 5.1.1 přistane na starších skládačkách a tabletech

Samsung v současné době připravuje prostředí One UI 6 založené na Androidu 14, ovšem ještě před ním vypustí do světa drobnou aktualizaci stávající nadstavby One UI na verzi 5.1.1. Ta přináší novinky pro telefony s ohebnými displeji a tablety, proto je určena pouze pro ně. Update bude postupně nasazován na:

Galaxy Z Fold 4, 3 a 2

Galaxy Z Flip 4, 3 a 1

Galaxy Tab S8, S8+ a S8 Ultra

Galaxy Tab S7, S7+ a S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A8 10,5 (2021)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab Active 4 Pro

Panel Flex Mode

Nové prostředí přinese několik drobností, přičemž jednou z nich je panel Flex Mode, který umožní v napůl složeném telefonu zobrazovat nebo skrývat panel s ovládacími prvky ve spodní části obrazovky. Do něj bude možné připínat ikony různých funkcí – pro změnu jasu, hlasitosti, zobrazení touchpadu apod., přičemž výběr jednotlivých položek půjde snadno měnit stylem drag and drop.

Do panelu přehrávání médií Samsung doplní dvě nové ikonky pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad o 10 sekund.

Vylepšený multitasking

Další novinka v One UI 5.1.1 zpříjemní multitasking na velkých displejích. Nově bude možné například sledovat video a u toho brouzdat po internetu – stačí si tažením ze spodního doku vyvolat internetový prohlížeč v plovoucím okně. Toto okno pak lze schovat u strany obrazovky, odkud lze v případě potřeby znovu vyvolat.

Aplikace otevřené v oknech také půjde přepínat do režimu multidisplej, kdy běží dvě aplikace vedle sebe – stačí okno uchopit za horní část a přisunout je k libovolnému okraji. Tato funkce bude omezená na Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 a Galaxy Tab S8.

Přetahování souborů dvěma rukama

Samsung také u větších displejů myslel na pohodlnější práci se soubory, se kterými nově půjde manipulovat dvěma rukama. Stačí jednou rukou uchopit požadované soubory (například v souborovém manažeru) a druhou se přepnout do aplikace, do které mají být soubory vloženy.

Šikovnější hlavní panel

Lehké aktualizace se dočká i taskbar, který má být jednak rychlejší, ale také se naučí na velkých displejích zobrazit kromě připnutých aplikací i čtyři naposledy spuštěné.

Nový systém pro starší hodinky

Kromě nadstavby pro mobily Samsung chystá i aktualizaci prostředí One UI 5 Watch pro hodinky, konkrétně pro modelové řady Galaxy Watch 4 a 5. Jejich majitelé se mohou těšit na vylepšenou správu spánku s podrobnými statistikami a intuitivnějším rozhraním. Hodinky také dostanou spánkového kouče, který na základě nashromážděných dat poskytne cenné rady, jak spánek zlepšit.

Se spánkem souvisí i schopnost hodinek vytvořit příznivé prostředí pro hladké usínání, například tím, že vypnou připojené okolní spotřebiče a samy u sebe aktivují neviditelný infračervený LED senzor pro snímání tepu.

Novinkou bude i funkce personalizované zóny srdečního tepu, kdy hodinky na základě analýzy fyzických schopností stanoví pro každého uživatele zvlášť pět optimálních úrovní intenzity běhu.

Nové prostředí také vylepšuje práci s GPX soubory, díky čemuž má být pohodlnější procházet nové trasy a vyhledávat v nich. Rozšířená bude i funkce Route Workout, která nově podporuje běh, chůzi, pěší turistiku a cyklistiku.

Starší hodinky od Samsungu se rovněž naučí upozorňovat uživatele na nepravidelný srdeční tep a dostanou nové ciferníky a více funkcí pro ovládání fotoaparátu připojeného smartphonu – přepínání režimů a zoom.

Kdy aktualizace dorazí?

Nové verze prostředí dorazí nejprve na smartphony Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4, a to už v průběhu tohoto měsíce. Poté by se měly updatu dočkat tablety Galaxy Tab S8 a hodinky Galaxy Watch 5, na ostatní zařízení dorazí později.