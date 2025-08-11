Je Google TV v ohrožení? Platforma se stále více potácí v problémech

- Operační systém pro televize Google TV dělá svému stvořiteli značné vrásky
- Ani po několika letech a agresivní prodej reklamy stále není ziskový
- Google bude muset přehodnotit, zda se mu ještě vyplatí udržovat systém při životě
Chytré televize jsou dnes již běžnou součástí takřka každé domácnosti. Jedním ze systémů, se kterým se můžeme setkávat velmi často, je také Google TV od technologického giganta z Mountain View. Ta nahradila starší Android TV, byť i ten si stále drží své pozice. Jak to ale vypadá, sázka na budoucnost v oblasti televizorů Googlu nevychází úplně podle představ, alespoň dle posledních informací serveru The Verge.
Google TV má problémy dostat se do zisku
V roce 2020 Google spojil Android TV s Chromecastem a vytvořil rozhraní Google TV, jehož cílem je rozšířit možnosti televizorů a různých donglů. V rámci tohoto systému se Google zaměřuje nejen na propagaci relevantního obsahu na základě vašich preferencí a historie sledování z různých nainstalovaných streamovacích aplikací, ale také usilovně pracuje na neustálém vkládání reklam, aby systém generoval i jiné zdroje příjmů, než jen ty z licenčních poplatky placené výrobci televizorů.
Právě tato strategie ale Googlu nevychází tak, jak by si představoval. Příjmy z reklam jsou totiž výrazně za očekáváním kalifornské společnosti, což je problematické především s ohledem na budoucí vývoj operačního systému pro televize. Ten musí čelit tvrdé konkurenci v podobě Tizenu od Samsungu, webOS od LG či Apple TV. Také menší výrobci televizí mají často své vlastní systémy, takže prostor pro expanzi Google TV příliš velký není.
Zpráva The Verge uvádí, že Google vynaložil miliony dolarů na to, aby byla platforma pro inzerenty lukrativní, ale zatím se ji nepodařilo dostat se do zisku. A vzhledem k rostoucím nákladům je Google nucen přehodnotit, kolik chce ještě do svého systému pro televize investovat.
V zoufalé snaze vydělat více peněz na reklamách v Google TV se vzdává kontroly nad reklamními sloty a volně je nabízí poskytovatelům streamovacích služeb, kteří na platformě zveřejňují své aplikace, výměnou za provizi. Google je nervózní především z domácího trhu – ačkoli má chytrou televizi více než 2/3 amerických domácností, jen na 10 % z nich běží systém Android TV či Google TV a zatím nic nenaznačuje tomu, že by se tento poměr měl změnit.