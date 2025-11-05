Japonci se bouří proti OpenAI! Studio Ghibli, Bandai Namco i Square Enix volají po zásahu

- Velkým japonským jménům se nelíbí praktiky OpenAI
- Podle nich Sora porušuje zákon, když se trénuje na jejich duševním vlastnictví
- K výzvě se připojili i taková jména, jako Studio Ghibli, Bandai Namco a Square Enix
Umělá inteligence se každým měsícem výrazně zlepšuje. K tomu, aby se tak mohlo dít i nadále, potřebuje ovšem velké množství různých dat. Ta se daří současným AI získávat více či méně etickým způsobem, přičemž v některých případech si umělé inteligence vypomáhají i skrze porušování práv třetích stran. To se alespoň domnívá japonská obchodní asociace CODA, v rámci které se sdružují i taková jména jako Studio Ghibli, Bandai Namco a Square Enix, která nyní vyzvala OpenAI, aby netrénovala svůj model Sora 2 na datech jejich členů.
Sora porušuje zákon, tvrdí japonská obchodní asociace
Ve výzvě se uvádí, že se CODA domnívá, že replikace během procesu strojového učení může představovat porušení autorských práv, protože výsledný model umělé inteligence následně generoval obsah s postavami chráněnými autorskými právy. Sora 2 vyvolala po svém spuštění 30. září lavinu obsahu obsahujícího i obsah chráněný autorskými právy, což vedlo japonskou stranu k tomu, aby oficiálně požádala OpenAI o zastavení replikace japonských uměleckých děl.
Není to poprvé, co jedna z aplikací OpenAI evidentně čerpala z japonského umění. Při spuštění GPT-4o v březnu zaplavily internet obrázky vygenerované AI ve stylu Studia Ghibli, přičemž dokonce i profilová fotka Sama Altmana na sociální síti X je v současné době portrétem ve stylu připomínajícím výtvarný styl ikonického japonského studia.
Altman minulý měsíc oznámil, že OpenAI změní politiku modelu Sora týkající se možnosti odmítnutí využívání dat chráněncýh autorským právem pro držitele duševního vlastnictví, ale CODA tvrdí, že tato možnost může už od samotného počátku porušovat japonský autorský zákon, a uvádí, že „podle japonského autorského systému je pro použití autorsky chráněných děl obecně vyžadován předchozí souhlas a neexistuje žádný systém, který by umožňoval vyhnout se odpovědnosti za porušení autorských práv prostřednictvím následných námitek“. Jinými slovy podle CODA musí Sora získat výslovný souhlas a nikoli jen nabídnout možnost odmítnout využívání chráněného obsahu.
CODA proto jménem svých členů požaduje, aby OpenAI reagovala na jejich nároky týkající se autorských práv a přestala bez jejich souhlasu používat jejich obsah pro strojové učení, což podle všeho zahrnuje nejen výstupy modelu Sora, ale také použití japonského duševního vlastnictví jako tréninkových dat i pro ostatní modely.