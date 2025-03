ChatGPT pro neplatiče dočasně ruší generování obrázků, internet zaplavila grafika ve stylu studia Ghibli

OpenAI se prý taví serverovny. Tvůrce ChatGPT tak musel pozastavit zpřístupnění nové funkce generování obrázků v ChatGPT pro bezplatné uživatele. Podle šéfa firmy Sama Altmana byla nová funkce „populárnější, než jsme čekali“, což vedlo k přetížení systému. A to Altman ještě zdůraznil, že firma schválně očekávala opravdu velký zájem, nicméně ten reálný zadupal ten předpokládaný do země.

Zatímco neplatiči si tak budou muset na novou hračku zase chvíli počkat, platící zákazníci mezitím zaplavují internet hromadou obrázků ve stylu anime. Nejčastěji konkrétně v ikonickém vizuálním stylu slavného studia Ghibli (Můj soused Totoro, Princezna Mononoke, Cesta do fantazie, Doručovací služba čarodějky Kiki apod.)

it's super fun seeing people love images in chatgpt.

but our GPUs are melting.

we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!

chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.

— Sam Altman (@sama) March 27, 2025