Jaký nejlepší vysavač na Black Friday? Roborock Saros 10R můžete mít o třetinu levněji

Slevové období známé jako Black Friday má velkou tradici především v západních zemích, nicméně i u nás se v posledních letech začal více prosazovat. Zatímco v takových Spojených státech je Černý pátek skutečně jen jeden den, kdy můžete získat řadu produktů za skutečně výhodné ceny, v českém prostředí jsme tento jeden den natáhli na mnohem delší období, které se odehrává několikrát do roka. Ačkoli si o této praktice můžeme myslet své, ve finále na tom mohou zákazníci jen vydělat, pokud tedy „vychytají“ tu správnou slevu.
Saros 10R patří mezi to nejlepší od Roborocku
Jedna taková se týká i robotického vysavače Roborock Saros 10R, který patří mezi to nejlepší, co si můžete od čínské společnosti pořídit. Už na první pohled toho umí opravdu hodně, například disponuje pokročilou navigací a vyhýbání se překážkám díky systému StarSight Autonomous System 2.0, přičemž využívá také strojové učení s pomocí AI k detekci až 108 druhů překážek a nechybí mu ani 3D mapování prostředí skrze 3D ToF senzor se dvěma světly a RGB kamerami, opět s podporou umělé inteligence.
Samotné vysávání zajišťuje silné sání až 19 tisíc Pascalů, které doplňuje velmi tenký design s výškou pouhých 7,8 centimetrů, díky čemuž se vleze pod velké množství různého nábytku. S lepším úklidem mu pomáhá i podvozek AdaptiLift (umožňuje změnit výšku podvozku až o 10 milimetrů) či technologie VertiBeam. Vysavač snadno zvládne překonat prahy do výšky 3 centimetry, či se pohybovat po složitých dvouvrstvých prazích do výšky 4 centimetrů.
Robot se skládá z hlavního kartáče DuoDivide a zvedacího bočního kartáče FlexiArm Riser. Ten se sám vysouvá, aby mohl zabránit namotávání vlasů kolem vysavače. Součástí robotického vysavače Roborock Saros 10R jsou duální rotační mopy, které se po nasazení dokážou zvednout až o 2,2 centimetrů.
O špičkový úklid se postarají také duální rotační mopy, přičemž o vyčištění a dobití se poté stará multifunkční dokovací stanice. dok dokáže například čistit mopové podložky horkou vodou při 80 ℃ či automaticky vyjmout mopové podložky. Po zapnutí v aplikaci sundá mopové podložky, když je robotický vysavač nastaven pouze na vysávání, nebo pokud nejprve chcete vysát koberce, čímž se zabrání jejich nežádoucímu navlhnutí.
Jakmile Roborock Saros 10R vyčerpá energii ze své baterie, dok ho může díky rychlému nabíjení dobít přibližně za dvě a půl hodiny. Samozřejmostí je také plné ovládání skrze mobilní aplikaci s napojením na chytrou domácnost, a díky tomu je dostupné i ovládání hlasem. Roborock Saros 10R nabídne snadnou aktivaci prostřednictvím příkazu „Hello, Rocky!“ a jednoduchých výchozích pokynů, jako je spuštění nebo zastavení úklidu. Robotický vysavač Roborock Saros 10R je rovněž vybaven protokolem Matter 1.4, který mu umožní spolupracovat s řadou chytrých domácích řešení.
Cena, která se opravdu vyplatí
Za normálních okolností je Roborock Saros 10R k dispozici za cenu 37 990 korun, což je poměrně vysoká částka. I když si ji robotický vysavač jistě zvládne obhájit, přeci jen současná Black Friday cena, která je 25 990 korun (sleva krásných 31 procent) je přeci jen o poznání příznivější.
Pokud byste ale chtěli sáhnout po něčem o trochu levnějším, i v tomto případě vám aktuální Black Friday ceny Roborocku vyjdou vstříc. Za zmínku stojí například model Roborock Qrevo Edge 5V1, který pořídíte za cenu 17 499 korun (původní cena 22 990 korun), případně zajímavý model Roborock Qrevo Curv, jež aktuálně zakoupíte za 20 999 korun (původní cena 23 990 korun).