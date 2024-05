Jaký je nový iPad Air (2024) naživo? Stejný, a přece trochu jiný

Vyzkoušeli jsme si také iPad Air (2024) v 11″ i nové 13″ variantě

Design je vesměs stejný, to hlavní se ukrývá uvnitř, nechybí ani podpora Pencil Pro

iPad Air pořídíte letos od 17 990 Kč, respektive 23 990 Kč včetně DPH

V rámci speciální tiskové konference společnosti Apple v Londýně jsme si jako jediná česká redakce mohli osahat a vyzkoušet nový iPad Pro s procesorem M4, ale také levnější iPad Air (2024) pro méně náročné zákazníky. Jaké v nás zanechal první dojmy?

Design s jedinou změnou

iPad Air v novém provedení pro rok 2024 se na první pohled tváří stejně. A co do designu také stejný je – má hliníkové šasi, velmi tenkou konstrukci (6,1 milimetru), příjemnou hmotnost pod půl kila (461–462 gramů) a zkosené hrany, které ale při držení nijak zvlášť neřežou do rukou.

Něco se ale přece jenom změnilo. Čelní kamerka určená pro FaceTime hovory se nově nachází na delší straně rámečku kolem displeje, je tedy vhodnější pro videohovory, anebo čistě pro focení selfíček. Zapadnout by nemělo ani to, že iPad Air se od letoška bude nabízet nejen v 11″ verzi, ale také v novém 13″ pojetí, zákazníci tedy mají o poznání variabilnější výběr.

Velký a malý iPad Air je v nové iteraci k mání ve čtyřech barevných variantách. Ty se na první pohled od těch předchozích moc neliší: opět zde máme modrou, fialovou, světle-zlatou a vesmírně šedou. Nicméně letos jsou barvičky zase o něco jemnější, někdo by mohl říct vybledlejší, moderně řečeno „více pastelové“.

Vylepšení v nitru

Čeho si všimnete hned, je vyšší výkon. Apple osadil nové iPady Air čipsetem M2, který přináší zhruba o 50 % vyšší výpočetní i grafický výkon. Z produktu s cenou nižší než 20 tisíc korun to rázem dělá zařízení s výkonem na úrovni předloňských počítačů.

V rámci toho, co jsme si mohli vyzkoušet, je patrné, že iPad Air není jen tuctovým tabletem, ale skutečně výkonným zařízením, jak pro studenty, lidi pracující s textem, tak i pro kreativce. Bez problému na něm upravíte fotky ve Photoshopu nebo Pixelmatoru, sestříháte i delší video, anebo vytvoříte poutavou grafiku.

V tom vám pomůže podpora Apple Pencil. Kromě druhé generace můžete k novinkám připojit i zbrusu nový Apple Pencil Pro, který se chlubí lokalizačním čipem pro aplikaci Najít, ale také novou haptickou odezvou nebo senzorem náklonu, jenž se hodí například pro nadšence do kaligrafie. Více jsme se mu věnovali v našich prvních dojmech z iPadů Pro (2024).

Z hlediska vnitřností se zvedla také základní paměťová varianta: z 64 GB na o dost příjemnějších 128 GB. Ostatní zůstalo při starém. Opět tedy dostanete LCD displej přezdívaný Liquid Retina, solidně jemné rozlišení 1 640 × 2 360 pixelů (11″) či 2 048 × 2 732 pixelů (13″), 12Mpx kamerka vpředu i vzadu, stereo reproduktor, čtečka otisků prstů na boku nebo USB-C pro nejlepší konektivitu.

Česká cena a dostupnost

iPad Air (2024) vyjde v základní 128GB variantě a v provedení s 11″ obrazovkou na 17 990 Kč u Wi‑Fi modelu a 22 490 Kč u Wi‑Fi + Cellular modelu. Cena 13″ iPadu Air začíná na 23 990 Kč u Wi‑Fi modelu a na 28 490 Kč u Wi‑Fi + Cellular modelu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Do předprodeje putují oba již dnes, k dispozici pak budou od příští středy 15. května.

Co se týče příslušenství, zmíněný stylus Apple Pencil Pro, který je s Airem kompatibilní, se prodává za 3 790 Kč. Nově představené pouzdro s klávesnicí v hliníkovém podání bohužel k iPadu Air nepřipojíte. Bude vám muset stačit původní příslušenství, které vyjde na 8 690 Kč v případě Magic Keyboard, anebo 7 290 Kč v případě Magic Keyboard Folio.