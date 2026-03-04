Jaký bude březen na Disney+? Do nabídky zamíří skvělé filmy a seriály

- Třetí měsíc v roce dorazí na streamovací platformu Disney+ hromada zajímavého obsahu
- Mezi ten nejzajímavější patří třeba animovaný hit Zootropolis 2 či seriálová adaptace francouzského komiksu
Jako každý měsíc, také tento březen dorazí na streamovací platformu Disney+ řada filmů, seriálů a dokumentů, které rozhodně stojí za to vidět. V tomto výběru se vám pokusíme zprostředkovat to nejzajímavější, co byste bezesporu neměli minout. Za zmínku stojí třeba druhý snímek Zootropolis: Město zvířat, pokračování seriálu Daredevil: Znovuzrození nebo adaptace francouzské komiksové série Lucky Luke. A pokud si nevyberete, třeba vás zaujme něco z únorového výběru.
Zootropolis: Město zvířat 2 (Zootopia 2)
- Datum premiéry: 11. 3. 2026
- Namluvili: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Fortune Feimster, Ke Huy Quan, Andy Samberg
Policejní nováčci Judy a Nick se ocitají na stopě spletité záhady. Ve městě se totiž objevil Gary Chřestýš a obrátil celou zvířecí metropoli vzhůru nohama. Aby Judy a Nick rozlouskli svůj případ, musí v přestrojení proniknout do neznámých čtvrtí a přitom vystavit své partnerské pouto dosud nejtěžší zkoušce.
Druhé pokračování úspěšného animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat navazuje na první snímek a opět nám ukáže nejen dechberoucí animaci, ale třeba také skvělý příběh z pera Jareda Bushe nebo podmanivou hudbu známého skladatele Michaela Giacchina. Pakliže jste si užili první snímek a ten druhý jste v kinech nestihli, nyní máte skvělou příležitost to napravit.
Daredevil: Znovuzrození (Daredevil: Born Again)
- Datum premiéry 2. řady: 25. 3. 2026
- Hrají: Charlie Cox, Margarita Levijeva, Wilson Bethel, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal
Starosta Wilson Fisk drtí velkoměsto New York železnou pěstí a při tom loví veřejného nepřítele číslo jedna, kterým je pro něj samozvaný strážce zákona z Hell’s Kitchen známý jako Daredevil. Maskovaný nevidomý advokát Matt Murdock však mocnému starostovi vzdoruje, odhodlán zničit Kingpinovo zkorumpované impérium a zachránit svůj domov. Vzpoura. Odpor. Obnova.
Právník Matt Murdock je možná méně známou postavou univerza Marvelu, nicméně rozhodně se dá říci, že je jednou z těch zajímavějších. Vraťte se do temného New Yorku ve druhé řadě seriálu Daredevil: Znovuzrození, který je nadprůměrně hodnocený nejen fanoušky komiksové předlohy – ostatně na ČSFD se pyšní číslem 74 procent.
RJ Decker
- Datum premiéry 1. řady: 4. 3. 2026
- Hrají: Scott Speedman, Kevin Rankin, Adelaide Clemens, Jaina Lee Ortiz, Bevin Bru
Zneuznaný fotograf a bývalý trestanec R.J. Decker začíná znovu jako soukromý detektiv v barvitém, ale zločinem prolezlém světě jižní Floridy. Řeší případy od lehce podivných až po naprosto bizarní a pomáhá mu při tom jeho bývalka novinářka, její manželka policejní detektivka a tajemná nová mecenáška. Tahle žena z jeho minulosti může být jeho největší spojenkyně, nebo jednosměrná jízdenka zpátky do vězení.
Akční seriál RJ Decker představuje v hlavních rolích herce a herečky jako Scott Speedman, Kevin Rankin či Adelaide Clemens a má za úkol představit divákům Disney+ trochu jinou látku. Tento původní seriál bude postupně vycházet každou středu, takže si jej budete muset vychutnávat postupně.
Lucky Luke
- Datum premiéry 1. řady: 23. 3. 2026
- Hrají: Alban Lenoir, Billie Blain, Alice Taglioni, Jérôme Niel, Victor Le Blond
Osamělý pistolník Lucky Luke se musí spojit s Louise, nebojácnou mladou ženou, která hledá svou pohřešovanou matku. Společně čelí nebezpečím Divokého západu, spojují se se starými nepřáteli, jako jsou Daltonovi nebo Billy Kid, a učí se spolu vycházet. Tato výprava může odhalit mnohem větší hrozbu a dovést Lukea ke vzniku legendy o něm.
Hlavní postava francouzské komiksové série Lucky Luke je v našich končinách známá i díky stejnojmennému animovanému seriálu a také skvělé celovečerní adaptaci Balada o bratrech Daltonových. Spojení idealizované podoby westernu a komediálních prvků zkrátka funguje skvěle a tvůrci hraného seriálu budou mít spoustu práce, aby vystihli podstatu komiksové předlohy.