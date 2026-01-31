Únorové pecky na Disney+: nášup novinek, které si nesmíte nechat ujít

- Únor s sebou přináší i řadu novinek na streamovací platformě Disney+
- Vypíchnout můžeme například populární Scrubs: Doktůrci nebo druhou řadu Ferina Lišák
Únor klepe na dveře a s ním i další série novinek, které zamíří na populární streamovací platformu Disney+. Ačkoli premiér není tolik, jako například u konkurenčního Netflixu, přeci jen se jedná o filmy, seriály a dokumenty, které stojí za zvážení. Připravili jsme pro vás náš tradiční výběr, ve kterém doporučíme to nejzajímavější, na co byste měli upnout svůj zrak v příštím měsíci.
Scrubs: Doktůrci (Scrubs)
- Datum premiéry nové řady: 26. 2. 2026
- Hrají: Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Judy Reyes, Ken Jenkins
JD a Turk se po dlouhé době opět setkávají. Medicína se změnila, stážisté se změnili, ale jejich přátelství přetrvalo. Nemocnice Sacred Heart znovu ožívá návraty známých tváří i příchodem nových postav, které s sebou přinášejí smích, lásku i nečekaná překvapení. Populární komediální seriál z lékařského prostředí Scrubs: Doktůrci se vrací na Disney+.
V této 30minutové komediální sérii hrají Zach Braff jako John „J.D.“ Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk a Sarah Chalke jako Elliot Reid. Původní herci Judy Reyes a John C. McGinley se objeví jako hostující hvězdy v rolích Carly a Dr. Perryho Coxe. Tohle jsou zkrátka ti Scrubs, jak si je pamatujete a jak je máte všichni rádi.
Ella McCay
- Datum premiéry: 5. 2. 2026
- Hrají: Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Albert Brooks
Ella McCay je idealistická mladá žena, která se snaží skloubit ne úplně dokonalou rodinu se svou prací. Svěží komedie scenáristy a režiséra Jamese L. Brookse je o lidech, které milujete, a o tom, jak s nimi vyjít. Kanadský snímek Ella McCay patří mezi ty, který byste si rozhodně neměli nechat ujít, pakliže máte rádi dramatické komedie.
Film Ella McCay má hvězdné herecké obsazení. Emmě Mackey sekundují Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks, Albert Brooks a Woody Harrelson. Film produkují James L. Brooks, Richard Sakai, Julie Ansell a Jennifer Brooks.
Love Story: John F. Kennedy Jr. a Carolyn Bessette (FX’s Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
- Datum premiéry 1. řady: 13. 2. 2026
- Hrají: Naomi Watts, Grace Gummer, Alessandro Nivola
Devítidílná minisérie Love Story: John F. Kennedy Jr. a Carolyn Bessette vypráví příběh jednoho z nejikoničtějších párů 20. století – jejich nepopiratelnou chemii, bouřlivý vztah a ostře sledované manželství. První díl antologie Love Story od Ryana Murphyho je inspirován knihou Elizabeth Beller Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy.
Pro Ameriku byl princem a celý národ sledoval, jak z chlapce roste charismatický mladý muž a mediální fenomén. Ona byla hvězdou sama o sobě – nezávislá žena s osobitým stylem, která se z prodavačky vypracovala na manažerku u Calvina Kleina a stala se důvěrnicí samotného zakladatele. Jejich vztah se však odehrával pod neustálým drobnohledem veřejnosti a tlak slávy i médií hrozil, že ho zničí. Seriál zachycuje intimní, složitý a bolestně lidský příběh lásky, která se proměnila v národní posedlost.
Ferina Lišák (The Artful Dodger)
- Datum premiéry 2. řady: 10. 2. 2026
- Hrají: Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis, Maia Mitchell, Damon Herriman, Damien Garvey
Jack Dawkins je zpět a má pořádné problémy. Na krku má oprátku, v patách nového strážce zákona – inspektora Boxera, a pokud se setká se svou milovanou Lady Belle, čeká ho šibenice. Belle je mezitím odhodlaná prosadit se v medicíně, poháněná ambicemi i láskou, která visí na vlásku.
Zatímco Boxer soupeří s Jackem o její přízeň, prohnaný Fagin vtáhne Lišáka do jejich doposud nejnebezpečnější loupeže – a aby toho nebylo málo, ve městě řádí vrah. Zajímavý krimi seriál jménem Ferina Lišák se vrací ve své druhé řadě, přičemž ta první si odnesla na ČSFD hodnocení 83 procent – zvládne druhá řada adekvátně navázat?