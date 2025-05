Jako z hollywoodského filmu: AirTag pomohl nalézt ztraceného miláčka rodiny

Lokalizační štítek AirTag pomohl najít ztraceného psa

Nebylo to ale hned, nejprve bylo potřeba vyměnit baterii

Otázkou zůstává, zda by měl Apple v případě AirTagu přesedlat k na dobíjecí akumulátor

Ztráta milovaného mazlíčka je vždy těžká, i když se jedná jen o dočasnou situaci. Ačkoli se většinou naši čtyřnozí miláčci vrátí sami, či s pomocí dobrého člověka zpátky domů, je lepší mít nad jeho pohybem kontrolu pro případ, že se rozhodně vyjít si na obhlídku sousedství bez vás. K tomu může sloužit například lokalizační štítek AirTag, o čemž se přesvědčil Kevin Purdy ze serveru ArsTechnica, který díky němu pomohl najít cestu domů zatoulanému psovi.

Ztraceného psa pomohl vrátit domů AirTag

„Otevřel jsem dveře, abych se podíval ven. Do mezery ve dveřích strčil čumák pes a začal čmuchat. ‚Je tady pes?’ řekla moje žena, částečně sama pro sebe. ‚Právě vyběhl na verandu. Nemám tušení, kde se tu vzal.’ Zajistil jsem psa uvnitř a pak jsem se vydal vstříc tomuto rychle se pohybujícímu, ale přátelskému vetřelci. Měl obojek, ale ne vodítko, nicméně vypadal, že se o něj někdo dobře stará. Na obojku byl silikonový pásek, pod nímž se nacházela lokalizační štítek Apple AirTags. Vytáhl jsem AirTag, poklepal s ním o telefon a nic se nestalo,“ píše Purdy ve svém příspěvku.

Odpovědí byla vybitá baterie. Ačkoli baterie typu CR2032, které se nacházejí uvnitř štítků AirTag, se pravděpodobně většině z nás doma neválí, Purdy měl jednu na dosah a promptně ji vyměnil, díky čemuž mohl zjistit informace o majiteli psa a vrátit ho zpět do jeho domova. Zároveň tento příběh se šťastným koncem slouží i jako upozornění, abyste pravidelně kontrolovali baterie ve svých lokalizačních štítcích.

Purdy zároveň tvrdí, že to je dobrý důvod, aby Apple zůstal u napájení budoucích modelů vyměnitelnými bateriemi a nepřešel na dobíjecí baterie, jak někteří navrhují. Podle něj je v případě nálezu lepší baterii vyměnit, než se spoléhat na to, že nálezce bude mít po ruce ten správný kabel a nabíječku. Ostatně baterie CR2032 jsou poměrně běžně dostupné, pakliže nežijete mimo civilizaci. Jste spíše příznivci vyměnitelných baterií, nebo preferujete dobíjecí? Dejte nám vědět do komentářů.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.