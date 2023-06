Zaměstnanci kradli balíčky pro charitu. Usvědčil je AirTag

Novinářka díky AirTagu vyhledala ztracenou humanitární pomoc, kterou poslala do Turecka

Lidé na oficiálním podacím místě si zásilky nechávali pro sebe a pak je dále rozprodávali

Technologie ukrytá v lokátoru Apple AirTag odhalila další protizákonné chování. Mexická novinářka díky sledování poštovních zásilek pomocí AirTagů přišla na to, že se pozoruhodně ztrácí a vůbec nedorazily do cílové destinace. Je to však ještě horší – tyto zásilky byly určeny pro humanitární pomoc obětem živelných pohrom v Turecku a Sýrii.

AirTag znovu v akci

Novinářka Pamela Cardeira uveřejnila video na YouTube, ve kterém celou záležitost mapuje. Podle svých slov odeslala 6. února 2023 dva separátní balíčky s rýží a toaletním papírem jako dar pro osoby postižené masivním zemětřesením v Turecku a Sýrii. Do obou balíků přibalila také lokátor AirTag a odnesla je na odběrové místo humanitární pomoci v Mexico City.

Cardeira vysvětluje, že byla skeptická, jestli se vůbec zásilky dostanou potřebným v postižených zemích. Její obava byla oprávněná, pomocí lokátorů v zásilkách totiž zjistila, že vůbec nedorazily do Turecka. Ba co víc, vůbec neopustili hranice hlavního města Mexico City.

Vypadá to, že zaměstnanci podací míst si balíčky jednoduše rozebrali a pak je dále prodávali. Pomocí aplikace Najít Cerdeira totiž zjistila, že oba dary skončily na různých místech, kde byly nabízeny jako bežné spotřební zboží.

Pro pytel rýže se vydala na místo, které jí ukázala aplikace v telefonu. Do budovy však nebyla vpuštěna. Poté navštívila místo, kde pomocí speciálního hledání v aplikaci Najít dokázala vyhledat svůj ukradený balíček. S nálezem pak konfrontovala obsluhu tržiště, kde rýži objevila.

Na video reagoval i tajemník mexické vlády, Martí Batres. „Co se týče sbírky základních potřeb pro oběti v Turecku, dary byly předány ministerstvu obrany, které je do cílové destinace doručí. A pokud jde o reportáž Pamely Cardeira, budeme se touto záležitostí zabývat a předáme ji k prošetření kontrolním orgánům,“ řekl Batres.