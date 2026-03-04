Jako James Bond: Nokian odhalil revoluční pneumatiky s výsuvnými hroty

- Finská společnost Nokian představila pneumatiky jako vystřižené z bondovek
- V chladném počasí se z nich vysunou hroty, které zlepší trakci ve sněhu a na ledě
- Na trhu by se měly objevit ještě v letošním roce
Jízda ve sněhu či na náledí je pro řadu řidičů noční můrou. Ostatně ještě aby ne, když se s těmito podmínkami u nás setkáme přinejlepším jen několik málo dní v roce. I když kvalitní zimní pneumatiky udělají hodně, v krizových situacích bychom přeci jen ocenili něco navíc. Kdo někdy viděl bondovku Dech života s Timothy Daltonem, jistě si vzpomene na Aston Martin V8 Vantage s pneumatikami, ze kterých se po stisknutí tlačítka vysunuly hroty pro lepší přilnavost. Co bylo na konci osmdesátých let jen sci-fi, se dnes stává realitou.
Pneumatiky stvořené pro severská dobrodružství
Finská značka pneumatik Nokian (podobnost s firmou Nokia není náhodná – Nokian se od výrobce telefonů osamostatnil v roce 1988) plánuje v průběhu tohoto roku uvést na trh novou zimní pneumatiku s hroty, které se automaticky vysouvají při poklesu teploty. Pneumatika Hakkapeliitta 01 bude uvedena na trh v Severní Americe a Evropě v různých velikostech, zejména v severských zemích.
Pneumatiky s hroty jsou účinným způsobem, jak zlepšit přilnavost a ovladatelnost při jízdě na kluzkém povrchu způsobeném ledem nebo sněhem. Ale když jsou silnice suché, mohou tyto hroty způsobit hrbolatou a hlučnou jízdu a potenciálně dokonce poškodit povrch vozovky. Pro řidiče, kteří nechtějí mít nepříjemnosti s výměnou nové sady pneumatik, když přijde chladné počasí, strávila společnost Nokian posledních 12 let vývojem nové zimní pneumatiky Hakkapeliitta 01.
Pneumatiky jsou vybaveny zabudovanými kovovými hroty, které jsou orientovány v různých směrech podle jejich umístění, aby se maximalizovala trakce. Namísto instalace tlačítka na palubní desce pro vysunutí nebo zasunutí hrotů je však pneumatika vyrobena z několika vrstev, z nichž jedna má vlastnosti, které se mění v závislosti na teplotě. Když je zima, materiál ztvrdne a vytlačí hroty ven. Když je tepleji, materiál změkne a hroty se zasunou pod vnější povrch pneumatiky.
Tento přístup není dokonalý, protože může stále docházet k mnoha situacím, kdy se hroty vysunou kvůli nízkým teplotám, i když na silnici není led ani sníh. Podle tiskové zprávy společnosti však pneumatiky Hakkapeliitta 01 ve srovnání s pneumatikami Nokian Hakkapeliitta 10, které mají kovové hroty, jež nelze zasunout, snižují opotřebení vozovky až o 30 procent a zároveň zlepšují přilnavost na ledovce až o 10 procent. Na trhu by se měly pneumatiky objevit na podzim letošního roku, cena bohužel oznámena nebyla.