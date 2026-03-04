TOPlist

Jako James Bond: Nokian odhalil revoluční pneumatiky s výsuvnými hroty

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 3. 18:00
Pneumatiky Nokian Hakkapeliitta 01
  • Finská společnost Nokian představila pneumatiky jako vystřižené z bondovek
  • V chladném počasí se z nich vysunou hroty, které zlepší trakci ve sněhu a na ledě
  • Na trhu by se měly objevit ještě v letošním roce

Jízda ve sněhu či na náledí je pro řadu řidičů noční můrou. Ostatně ještě aby ne, když se s těmito podmínkami u nás setkáme přinejlepším jen několik málo dní v roce. I když kvalitní zimní pneumatiky udělají hodně, v krizových situacích bychom přeci jen ocenili něco navíc. Kdo někdy viděl bondovku Dech života s Timothy Daltonem, jistě si vzpomene na Aston Martin V8 Vantage s pneumatikami, ze kterých se po stisknutí tlačítka vysunuly hroty pro lepší přilnavost. Co bylo na konci osmdesátých let jen sci-fi, se dnes stává realitou.

Pneumatiky stvořené pro severská dobrodružství

Finská značka pneumatik Nokian (podobnost s firmou Nokia není náhodná – Nokian se od výrobce telefonů osamostatnil v roce 1988) plánuje v průběhu tohoto roku uvést na trh novou zimní pneumatiku s hroty, které se automaticky vysouvají při poklesu teploty. Pneumatika Hakkapeliitta 01 bude uvedena na trh v Severní Americe a Evropě v různých velikostech, zejména v severských zemích.

Pneumatiky s hroty jsou účinným způsobem, jak zlepšit přilnavost a ovladatelnost při jízdě na kluzkém povrchu způsobeném ledem nebo sněhem. Ale když jsou silnice suché, mohou tyto hroty způsobit hrbolatou a hlučnou jízdu a potenciálně dokonce poškodit povrch vozovky. Pro řidiče, kteří nechtějí mít nepříjemnosti s výměnou nové sady pneumatik, když přijde chladné počasí, strávila společnost Nokian posledních 12 let vývojem nové zimní pneumatiky Hakkapeliitta 01.

Fungování pneumatik Nokian Hakkapeliitta 01
Pneumatiky jsou vybaveny zabudovanými kovovými hroty, které jsou orientovány v různých směrech podle jejich umístění, aby se maximalizovala trakce. Namísto instalace tlačítka na palubní desce pro vysunutí nebo zasunutí hrotů je však pneumatika vyrobena z několika vrstev, z nichž jedna má vlastnosti, které se mění v závislosti na teplotě. Když je zima, materiál ztvrdne a vytlačí hroty ven. Když je tepleji, materiál změkne a hroty se zasunou pod vnější povrch pneumatiky.



Tento přístup není dokonalý, protože může stále docházet k mnoha situacím, kdy se hroty vysunou kvůli nízkým teplotám, i když na silnici není led ani sníh. Podle tiskové zprávy společnosti však pneumatiky Hakkapeliitta 01 ve srovnání s pneumatikami Nokian Hakkapeliitta 10, které mají kovové hroty, jež nelze zasunout, snižují opotřebení vozovky až o 30 procent a zároveň zlepšují přilnavost na ledovce až o 10 procent. Na trhu by se měly pneumatiky objevit na podzim letošního roku, cena bohužel oznámena nebyla.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

