Jak zajistit nejlepší utěsnění nových AirPods Pro 3? Použijte tento jednoduchý trik

- Máte nová sluchátka AirPods Pro 3? Tenhle test byste měli udělat jako první
- Zjistí, jestli jste zvolili správnou velikost silikonových špuntů
- Funkci můžete využít také u starších modelů sluchátek od Applu
Společně s představením chytrých telefonů z řady iPhone 17 odhalil Apple také dlouho očekávanou aktualizaci svých špičkových bezdrátových špuntů AirPods Pro 3. Ty přináší velkou řadu vylepšení v mnoha oblastech, tudíž je pro nejednoho majitele velmi lákavé vyměnit předchozí model za ten nejnovější. Pokud je to i váš případ a nová sluchátka už máte doma, či se teprve chystáte na jejich pořízení, patrně byste byli rádi, kdyby těsnily tak dobře, jak je to jen možné. K tomu nabízí Apple užitečnou funkci, která vám právě co možná nejlepší utěsnění zajistí.
Rychlý test správné velikosti silikonových špuntů
Jednou z velkých změn v případě AirPods Pro 3 jsou nové silikonové špunty, jenž se starají nejen o dobré posazení do ucha, ale také o utěsnění před okolními zvuky, což má velký vliv nejen na kvalitu zvuku, ale také na funkci aktivního potlačení hluku. Jenže jak si ověříte, že máte zvolenou správnou velikost a všechno funguje tak jak má? K tomu Apple nabízí jednu velmi užitečnou funkci, díky které si během chvíle snadno a rychle ověříte, jestli máte zvolenou správnou velikost.
Jakmile připojíte nová sluchátka k vašemu stávajícímu zařízení s iOS či iPadOS, dlouho neváhejte a zamiřte do nastavení. Zde se vám objeví nová možnost nastavení sluchátek. V ní scrollujte až do spodní části, kde se nachází sekce Těsnost a pohodlí. V ní je jediná položka se jménem Test uchycení nástavců. Po několika odkliknutí tlačítka Pokračovat vám funkce nabídne možnost sluchátka otestovat. Samotný test probíhá poměrně jednoduše – přehraje vám krátký zvuk, který zároveň budou sluchátka snímat svými mikrofony.
Pokud je utěsnění v pořádku a silikonové špunty sedí dobře, funkce vás o tom neprodleně informuje. Jakmile ale jedno či obě sluchátka dobře v uších nesedí a tím pádem netěsní, taktéž budete o této skutečnosti informováni. V takovém případě stačí jen upravit usazení sluchátek, případně vyzkoušet jinou velikost špuntů a test zopakovat. Funkci testu uchycení nástavců můžete využít nejen u nejnovějších AirPods Pro 3, ale také u starších modelů.
