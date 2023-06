Jak mít na jednom telefonu dva WhatsApp účty? Je to extrémně jednoduché

Chcete na jednom mobilním telefonu používat více WhatsApp profilů?

Není problém, druhý účet si můžete zřídit prostřednictvím aplikace WhatsApp Business

Chatovací aplikace WhatsApp od společnosti Meta poslední roky sází zejména na bezpečnost. Kvůli tomu například není možné používat jeden WhatsApp účet na libovolném množství mobilních telefonů. Existuje však celkem užitečný trik, díky kterému můžete používat naopak dva WhatsApp profily na jednom telefonu.

Vyzkoušejte WhatsApp Business

Právě podpora více účtů v rámci jedné aplikace na jednom mobilním telefonu je další významnou funkcí, kterou WhatsApp kvůli zaručení bezpečnosti raději nenabízí. Experti z webu XDA Developers však přichází s velmi zajímavým fíglem, jak lze nevýhodu absence této funkce snadno obejít.

Stačí využít služeb aplikace WhatsApp Business. Meta o této aplikaci tvrdí, že jde o jednoduchý nástroj korporátních společností pro komunikaci se zákazníky. Uživatel, typicky velká společnost, nebo i menší živnostník, OSVČ, podnikatel si tam může vytvořit účet, pojmenovat svůj druh podnikání, navrhnout katalog služeb, designovat zkrácené odkazy a podobně.

Není pochyb o tom, že právě tuto bezplatnou platformu využívají podvodníci, kteří se na WhatsAppu vydávají za velké nadnárodní firmy. To je ale trochu jiný příběh. Do WhatsApp Business se přihlásíte pod svým sekundárním telefonním číslem. Může to být číslo z úplně jiného telefonu, popřípadě sekundární SIM z vašeho stávajícího telefonu, pakliže podporuje technologii Dual SIM.

Aplikaci si zdarma nainstalujete z Google Play nebo App Store, vyplníte telefonní číslo, ověříte 6místným kódem zaslaným prostřednictvím SMS a pak už jen pojmenujete svůj profil. Zadáte jméno a předmět podnikatelské činnosti, ideálně ještě profilovou fotku.

Od té chvíle můžete na jednom jediném zařízení používat dva whatsappové účty, každý však pod jiným telefonním číslem. Více mobilních čísel používá celkem dost lidí z nejrůznějších důvodů. Ať už je to další číslo pro práci, nebo číslo, které sdílíte jen s určitou skupinou lidí ve svém životě. Funkce je dostupná jak pro Android, tak pro iOS a je kompletně bezplatná.