Jak fotit s telefonem jako profík? Ptali jsme se vítěze Czech Press Photo

Profesionální fotograf Kevin V. Ton nám prozradil něco ze svého řemesla

Jako dlouholetý uživatel fotoaparátů Leica pochválil technologie ve smartphonech

Konkrétně třeba možnost umístit na fotku rovnou zajímavý barevný filtr

Kultura focení ustupuje moderním technologiím, hlavně pak smartphonům, které dnes již dokáží klasické analogové či digitální fotoaparáty zastoupit, v některých disciplínách je dokonce předčí. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi klasickým foťákem a mobilem, popřípadě jak vyfotit co nejlepší snímek za každých okolností jsme se ptali oceňovaného pražského fotografa Kevina V. Tona.

Mobil vs. foťák: v čem je rozdíl?

Mobilní telefony napříč segmentem dnes nabízí velmi schopné fotoaparáty. Extrémní výhoda spočívá v tom, že díky chytrým telefonům máme všichni každou chvíli po ruce i výborný fotoaparát. Výrobci dnes dokážou vytvořit velmi sofistikované fotočipy, které umí s minimálními nároky na velikost imitovat široký záběr nebo přiblížení bez ztráty kvality.

Některé technické vychytávky moderních telefonů jsou však dle fotografů spíše na škodu než k užitku. Kevin V. Ton například zmiňuje, že moderní uživatelé smartphonů mají po vyfocení okamžitě tendenci podívat se na snímek. Přestože jim zrovna v tu chvíli může uniknout ideální příležitost pro pořízení dalšího, třeba ještě lepšího snímku.

Výhoda fotoaparátů – prakticky jakýchkoliv – zůstává v kvalitě hardwaru. Objektivy a snímače jsou větší, zachytí tedy širší spektrum detailů a většinou i ve vyšším rozlišení. Pro celou řadu lidí má fotoaparát také emoční cenu. Přece jen, počet snímků na jednom filmu je omezený a každý filmový pás tak může psát vlastní příběh. To u telefonů, ale ani u moderních kamer s úložištěm, říct nelze.

Jak udělat tu nejlepší fotku?

Podle fotografa Tona ale až tak moc nezáleží na tom, čím člověk fotí. Když už má vášeň a fotit chce, je důležité začít a pracovat na sobě. A stejně jako si vyberete hardware, tedy například fotoaparát nebo fotomobil, musíte si i vybrat svůj styl. Tedy jednak co budete fotit, a jednak jak to budete fotit, ergo jakým způsobem se budete chtít odlišit od dalších fotografů.

Kevin V. Ton popisuje hned tři pravidla, kterých je třeba se držet ve snaze stát se fotografem. Zaprvé fotit, neustále fotit a zkoušet různé věci: sociální fotografie, krajinky, portréty, makro snímky. Hledání ideálního stylu byste neměli brát jako ztrátu času.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Druhým důležitým bodem je konzumovat fotografie. Platí zde stejné pravidlo, jako u čtení knih: pokud chcete porozumět jazyku, čtěte knihy, všechny možné, od beletrie až po literaturu faktu a encyklopedie. U fotek je to stejné – navštěvujte galerie, vernisáže a snažte se vnímat různé styly fotografií.

Hardwarové parametry Xiaomi 13T Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9200+, 4nm, octa-core, 1× 3,35 GHz Cortex-X3 + 3× 3 GHz Cortex-A715 + 4× 2 GHz Cortex-A510, GPU: Immortalis-G715, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,2 × 75,7 × 8,49 - 8,62 mm, hmotnost: 200/206 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9 75mm, 2× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06", 1.12µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 0.7µm, Full HD video, HDR, noční režim Cena: 20 990 Kč Kompletní specifikace

Posledním bodem je udržet si vlastní hlavu. Ze všech stran, od rodiny, známých, přátel na vás sice budou padat různé názory. Vaše fotografie by ale na prvním místě měla uspokojit vás – mělo by vás bavit focení a měli byste mít radost z výsledku. Jedině tehdy dokážete do obrazu obtisknout kus sebe a z na první pohled běžné fotografie vytvoříte unikátní, originální umělecké dílo.

Kdo je Kevin V. Ton?

Unikátní možnost fotit s předním českým fotografem vznikla díky workshopu, který pořádala čínská společnost Xiaomi. Vzhledem k tomu, že Kevin V. Ton dlouhodobě používá fotoaparáty společnosti Leica, využil možnosti vyzkoušet kvalitu technologií Leica v mobilním telefonu Xiaomi 13T Pro.

Kromě režimů Leica Vibrant a Leica Authentic, o kterých jsme informovali již v recenzi i samostatném fototestu, se sluší zmínit také speciální barevné filtry Leica. Ty můžete na fotografii aplikovat až po vyfocení, popřípadě s libovolným filtrem rovnou fotit.

Kevin V. Ton se narodil v roce 1966 v Praze. Od roku 1989 pracuje jako fotograf na volné noze, věnuje se výhradně humanistické a dokumentární fotografii, tzv. streetphoto, zaměřuje se na zachycení neopakovatelného okamžiku a z jeho fotek je patrná snaha vypíchnout lidství. Třikrát byl nominován na cenu Czech Press Photo, dvakrát tuto soutěž vyhrál. Kromě Prahy a jiných českých velkých měst vystavoval třeba v New Yorku.