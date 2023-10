Jak fotí Xiaomi 13T Pro? V hlavní roli teleobjektiv a technologie Leica

Nad rámec recenze jsme podrobněji vyzkoušeli schopnosti fotoaparátu Xiaomi 13T Pro

Vlajkový telefon disponuje třemi povedenými fotočipy

Kvalitu nezapře hlavní, širokoúhlý fotoaparát ani teleobjektiv

Smartphone Xiaomi 13T Pro se v naší recenzi představil jako sympatický stroj pro zájemce o vlajkovou loď, ale s lehce přiškrceným rozpočtem. Tentokrát v samostatném článku probereme detailněji schopnosti fotoaparátu, k dispozici jsou totiž nejen tři snímače, ale i řada fotofunkcí unikátních pro vlajkové telefony Xiaomi.

Fotomobil za 20 tisíc

Ve velkém fotomodulu na zádech telefonu se nachází hned 3 foťáky a jednoduché LED přisvícení. Hlavní roli hraje 50,3Mpx fotoaparát s 1/1,28″ snímačem, technologií fázového ostření, clonou f/1.9 a optickou stabilizací obrazu. Hlavní fotoaparát umí natáčet videa až v rozlišení 8K při 24 fps a objektiv nabízí ohnisko 24 milimetrů.

Kromě hlavního fotoaparátu je na zádech vidět ještě velký 50Mpx teleobjektiv s ohniskem 50 milimetrů a schopností pořídit snímek s 2× přiblížením bez ztráty kvality. Využívat můžete také digitální zoom s až 25× zvětšením, ale tam už jde kvalita hodně dolů.

Vpravo, pod LED svítilnou, se nachází ještě menší 12Mpx kamerka vhodná pro širokoúhlé záběry. Tento konkrétně 1/3,06″ snímač Xiaomi zase tak často nepoužívá, podle všeho by však měl nabízet nanejvýš 115° úhel záběru. Velkou výhodou je pak optika od společnosti Leica, díky které umí telefon přepínat mezi dvěma hlavními fotorežimy: Leica Vibrant a Leica Authentic.

Leica Authentic vs. Leica Vibrant

Záleží prakticky na každém jednotlivci, který z přednastavených režimů si vybere. Snímky pořízené režimem Leica Authentic jsou rozhodně kontrastnější, objevuje se na nich více stínů a jednotlivé barvy jsou mnohem sytější. Pro fanoušky věrných, uvěřitelných barevných profilů jde o naprostou povinnost.

Oproti tomu Leica Vibrant přináší do snímku více světla, obrázek má jasnější a hravější tóny barev. Ve většině případů mi nevadil vlastně ani režim Leica Vibrant, přestože jsem se sám pasoval spíše do role uživatele režimu Authentic. Během světlejších dní však fotky pořízené v tomto režimu mohou rozmanitostí barev připomínat systém MIUI. A to už může být pro někoho moc.

Fotoaparát ve dne

Hlavní fotoaparát se ve výchozím stavu spoléhá na 12,5Mpx rozlišení, které naprosto dostačuje pro běžné focení, kterým si zároveň nevyplýtváte celou kapacitu úložiště. I když ta má v případě modelu Xiaomi 13T Pro hned 512 GB. Výchozí snímky zabírají maximálně 5 MB, portréty a fotky s plným rozlišením i 20 MB nebo více.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

U Xiaomi 13T Pro chválím zejména práci hlavního fotoaparátu ve dne. S ideálním osvětlením pracuje na výbornou, parádně se ale chová i v případě, kdy světla není zrovna hodně. Pochvalu si zaslouží také širokoúhlý snímač, přestože ten má jednu nevýhodu, a sice že cokoliv, co není v úplném středu snímku, pozoruhodně ztrácí ostrost a kvalitu. Tento neduh jsem zaznamenal i za ideálního přirozeného osvětlení, kdy bývá chybovost fotomobilů nejmenší.

Portrétní režim má na starosti 50Mpx teleobjektiv, přestože výchozí snímky jsou v rozlišení 12,5 Mpx. U lidí i zvířat smartphone předkládá velmi slušný bokeh efekt s rozmazaným pozadím, chválím navíc to, že razanci rozmazání lze upravit i po vyfocení. Uměl bych si však představit preciznější vykreslení detailů v obličeji.

Fotoaparát v noci

Hlavní fotoaparát v noci nemá tak dobrou barevnou vyváženost, jako třeba Xiaomi 13 Pro, takže výsledkem je výrazná saturace do žlutých odstínů. Jinak ale prakticky nemám nočnímu focení moc co vytknout. Hlavní snímač pořizuje výborně ostré i dobře prosvětlené snímky i s minimálním vlivem pouličního osvětlení. Scénu dokáže prosvětlit velmi dobře.

Širokoúhlé snímky až na výjimky stojí za to. Místy se mi ale stalo, že buď kamera vůbec nenabrala z okolí žádné světlo, anebo bizarně využila světlo z okolí pro osvětlení již celkem světlé části fotky. Vhodnou ukázkou budiž vysoký bytový dům, který je skoro celý tmavý, přestože chodník je osvětlen (i díky práci fotoaparátu) dobře.

Teleobjektiv s optickým přiblížením

Posledním na paškál je 50Mpx teleobjektiv. Jeho práci na portrétním režimu jste si již mohli prohlédnout v galerii výše. Využívá pro to 2× optický zoom bez ztráty kvality. Jakékoliv větší přiblížení už trpí výraznou ztrátou kvality. V nejlepším případě pak může Xiaomi 13T Pro fotit s 25× přiblížením.

To se hodí například pro focení Měsíce nebo pro přiblížení na opravdu velkou vzdálenost. Myslete však na to, že kvalita takových snímků odpovídá tomu, že jde o 25× zvětšení. Teleobjektiv se stará také o makro fotografie, které jsou na výborné úrovni – na rozdíl od konkurence nechybí ani dobrá elektronická stabilizace, takže makro snímky nejsou rozmazané.

Bonusy k nákupu

Ti nejrychlejší zákazníci dokonce mohli k nákupu telefonu řady Xiaomi 13T získat hodnotné dárky, jako tablet Redmi Pad SE nebo Xiaomi Smart Band 7 Pro. Tato akce ale byla ukončena k 8. říjnu, nicméně stále je velká šance získat k telefonu několik zajímavých dárků.

Pokud telefon pořídíte přímo na oficiálním e-shopu xiaomicesko.cz, získáte půlroční záruku na displej, díky čemuž máte možnost si nechat během prvních 6 měsíců v případě poruchy vyměnit celý displej, nejen krycí sklo. Tato akce, stejně jako další níže, běží až do 12. listopadu letošního roku.

Pro nové uživatele je tu také dárek YouTube Premium na 3 měsíce zdarma, potom 100GB balíček na cloudovém úložišti Google One a navrch Xiaomi nabízí cashback až 4 000 korun v případě registrace nákupu do dvou týdnů od pořízení. Kompletní podmínky akce si můžete přečíst na oficiálních stránkách.