Jak dobře znáte značku Vivo? Otestujte se v kvízu pro opravdové fanoušky

- Vlajkové smartphony značky Vivo patří mezi to nejlepší, co si můžete pořídit
- Jak dobře ale znáte historii i současnost jedné z největších smartphonových značek na světě?
- Vaše znalosti pečlivě prověří náš redakční kvíz
Vivo se před Vánoci opravdu snaží, a i když je Black Friday už dávno minulostí, stále si drží zajímavé vánoční slevy, které by vám rozhodně neměly uniknout. Týkají se především letošního top modelu Vivo X300 Pro a základní verze Vivo X300, které můžete pořídit o 7 tisíc (Pro), respektive o 4 tisíce levněji (základní X300). Nutno podotknout, že se nejedná o vůbec špatnou nabídku, pokud zvažujete nový smartphone ve vyšších cenových hladinách.
Vlajkové modely Vivo patří mezi absolutní špičku
Vivo X300 Pro je to nejlepší, co si můžete od této značky pořídit, a celkově jde o jeden z nejlepších a nejzajímavějších smartphonů letošního roku. Zepředu jej reprezentuje 6,78″ AMOLED panel typu 8T LTPO, který disponuje dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz v závislosti na obsahu, umí HDR10+ i Dolby Vision a má rozlišení 1 260 × 2 800 pixelů.
Telefon dále disponuje vlajkovým čipsetem MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM (lze rozšířit o dalších 16 GB virtuální paměti), 512GB úložištěm, baterií s kapacitou 5 440 mAh či trojicí fotoaparátů vyladěných společností Zeiss v čele s hlavním 50Mpx foťákem se světelností f/1.57 a optickou stabilizací obrazu.
Vivo X300 ale rozhodně nikterak výrazně nezaostává. Nabízí 6,31″ LTPO OLED panel s rozlišením 1 216 × 2 640 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a podporou obsahu v HDR10+, čipset MediaTek Dimensity 9500 ve spolupráci s 12/256 GB či 16/512 GB paměti, baterii s kapacitou 5 400 mAh a podporou 90W rychlého nabíjení nebo vyladěnou sestavu třech fotoaparátů, kde prim hraje hlavní 200Mpx snímač se světelností f/1.68 a optickou stabilizací.
Skvělá vánoční sleva
Vivo X300 Pro běžně pořídíte za 34 999 korun, nicméně až do 24. prosince můžete vlajkový model sehnat s 20% slevou za příznivější částku 27 992 korun, přičemž navíc jako dárek dostanete rychlou 90W nabíječku. Výše slevy je v tomto případě skvělých 7 000 Kč.
Vivo X300 naopak běžně koupíte za 26 999 korun, přičemž stejně jako v případě vybavenějšího sourozence i základní model můžete mít v období od 3. do 24. prosince z oficiálních stránek výrobce s 15% slevou, tedy za cenu 22 942 korun, a i v tomto případě dostanete jako dárek zdarma originální 90W nabíječku. Výše slevy je v tomto případě přes 4 000 Kč.
Kvíz pro opravdové fanoušky
Pro všechny fanoušky značky Vivo a jejích chytrých telefonů jsme si připravili kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti. Tak dlouho neváhejte, pusťte se do toho a hlavně se poté nezapomeňte pochlubit do komentářů, jak jste se s našimi kvízovými otázkami popasovali a která pro vás byla největší oříšek.
Váš výsledek
Skvělá práce!👏 Ve fanouškovském kvízu o značce Vivo jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅
Vaše znalosti ohledně produktů a brandu Vivo jsou opravdu skvělé a je vidět, že jste opravdový fanoušek!👏
Níže si můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí.
Mohlo by to být lepší! Ve fanouškovském kvízu o značce Vivo jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉
Níže si rovněž můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí.
#1. Vivo je dnes globální smartphonový hráč, ale začínalo výrazně skromněji. V kterém roce byla založena?
Značka byla založena v roce 2009. Vivo je hlavní divizí společnosti BBK Electronics a sídlí v čínském městě Tung-kuan. Každý rok vyrobí více než 200 milionů smartphonů.
#2. Byl model Vivo X20+ z roku 2018 prvním sériově prodávaným smartphonem na světě s integrovanou čtečkou otisků prstů v displeji?
Ano, byl! Snímač pocházel od společnosti Synaptics a jednalo se o optické řešení, které vyžaduje nasvícení prstu uživatele samotným displejem. V praxi fungoval překvapivě dobře, i když s odezvou u dnešních telefonů to nelze srovnávat.
#3. Jak se jmenuje technologie stabilizace fotoaparátu, kterou Vivo poprvé masově uvedlo s modelem X50 Pro jako “vestavěný gimbal”?
Správně byla třetí možnost. Stabilizace v té době (psal se rok 2020) bývala často označována jako “gimbal-style” nebo “gimbal camera stabilization”.
#4. Ve kterém roce Vivo uvedlo své první smartphony na evropský trh?
Správně byl rok 2018. Expanze mimo Čínu začala kolem roku 2014, ale širší uvedení v různých regionech, včetně Evropy, přišlo později; 2018 je považováno za přibližný bod, kdy Vivo začalo cílit na mezinárodní trhy.
Na českém trhu Vivo působí od února 2021.
#5. který z těchto modelů byl na konci roku 2023 považován za nejlepší fotomobil na trhu?
Šlo o smartphone Vivo X100 Pro, který byl v Číně představen na konci listopadu roku 2023. Všechny recenzenty v té době doslova šokoval kvalitou fotografií.
#6. Jaké dvě hlavní inovace přináší X300 Pro u 200Mpx teleobjektivu oproti X200 Pro?
Model X300 Pro přináší nový 200 Mpx snímač ISOCELL HPB + údajně vyšší CIPA stabilizaci (5.5).
#7. Kolik zaměstnanců zhruba tvoří výzkumný tým, který pracuje v celkem 9 centrech v Asii a USA?
#8. Hlavní fotoaparát Vivo X300 Pro používá 50Mpx snímač Sony LYT-828 o velikosti přibližně 1/1,3″ a je navržen s důrazem na vysoký dynamický rozsah (HDR)?
Je to pravda. X300 Pro používá 50 Mpx Sony LYT-828.
#9. V roce 2012 přišlo Vivo s modelem X1, který se zapsal do historie. Co bylo pro tento telefon typické?
Vivo X1 měl tloušťku cca 6,55 mm, čímž byl v době uvedení nejtenčím smartphonem na světě. Kromě rekordní štíhlosti byl zajímavý i dedikovaným Hi-Fi audio čipem CS4398, díky kterému se Vivo začalo profilovat jako značka zaměřená na špičkový zvuk.
#10. Co je hlavní přínos toho, že X300 Pro používá současně výkonný SoC Dimensity 9500 a dedikované obrazové čipy VS1 & V3+?
Správná odpověď je B — kombinace výkonného procesoru a dedikovaných obrazových čipů umožňuje rychlé zpracování obrazu, precizní barvy, lepší obrazovou kvalitu a stabilitu videa/fotek.
#11. Model Vivo X5 Max z roku 2014 drží dodnes rekord, který nikdo jiný nepřekonal. Jaký?
Vivo X5Max s tloušťkou těla 4,75 mm stále drží titul nejtenčího telefonu na světě, a to byl představen před více než 11 lety. Rekord je o to působivější, že šlo o standardní konstrukci bez kompromisů typu miniaturní baterie nebo bez kamerového modulu.