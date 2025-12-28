TOPlist

Jak často měníte mobil? Zahraniční průzkum ukázal překvapivý výsledek, hlasovat můžete i vy

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 28. 12. 8:00
4
Chytrý telefon Google Pixel 10
  • Většina uživatelů svůj chytrý telefon příliš často nemění
  • Nejčastěji po novém kusu sahají lidé až ve chvíli, kdy se porouchá
  • Každý rok si telefon pořizuje jen něco málo přes pět procent uživatelů
  • Zapojte se do ankety v článku a dejte nám vědět, jak často měníte mobil vy

Smartphony se momentálně nacházejí v poměrně nepříjemné fázi. Rok co rok je vylepšení stále méně a krize v oblasti RAM pravděpodobně povede ke zvýšení cen a překvapivému snížení specifikací. V současné době nemá příliš smysl pořizovat nový telefon, zejména pokud vám ten starý funguje bez problémů. Server AndroidAuthority.com provedl mezi svými čtenáři průzkum, jak často v současné době mění své telefony, a velká část z nich si své telefony ponechává po výrazně delší dobu, než byste čekali.



Ježíšek se netrefil? Vyberte si smartphone snů v naší jedinečné soutěži



Nový smartphone jen v případě, kdy se stávající pokazí či rozbije

Server v anketě nasbíral 5 203 hlasů, což je vcelku reprezentativní vzorek. Velká část hlasujících si pořizuje nový telefon každé tři (nebo více) roky, přičemž pro tuto možnost hlasovalo přesně 2 560 účastníků ankety, což představuje 49,3 % všech hlasů. Bez ohledu na to je zcela zřejmé, že lidé dávají přednost tomu, aby si své telefony ponechali po delší dobu, a to je jistě moudré rozhodnutí.

Průzkum serveru Android Authority
Jak často mění uživatelé svůj chytrý telefon? Na to se svých čtenářů zeptal server AndroidAuthority.com.

Část jejich čtenářů si rovněž pořizuje nový telefon pouze v případě, že se jim ten stávající pokazí či rozbije. Tuto možnost zvolilo 1 550 lidí, což představuje 29,8 % čtenářů serveru, tedy poměrně výraznou část. Tito lidé si svůj telefon rádi ponechávají, dokud je funkční, což si také zaslouží pochvalu. Koneckonců, pokud něco není rozbité, není třeba za každou cenu sahat po novém zařízení. Méně časté je, že 15,5 % hlasujících, tedy konkrétně 808 lidí, mění své telefony každé dva roky. Dva roky bývaly přiměřenou dobou pro akumulaci klíčových vylepšení, avšak v poslední době nebyl dostatek vylepšení, která by pro většinu lidí ospravedlnila tento cyklus.

Nakonec pouze 282 hlasujících, což představuje 5,4 % z celkového počtu účastníků průzkumu, si každý rok pořizuje nový telefon. Jedná se o nadšence a milovníky telefonů, kteří jsou ochotni každý rok utratit spoustu peněz za nový telefon. A jak jste na tom vy, naši čtenáři? Měníte smartphone každý rok, nebo je váš cyklus výměny delší? Dejte nám vědět do komentářů.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

