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iPhony v Česku znovu zlevňují. Jen o víkendu koupíte iPhone Air pod 20 tisíc

Jakub Fišer
Jakub Fišer 17. 4. 14:10
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Barevné varianty iPhone 17
  • iPhone 17 a model Air se teď během víkendu prodávají za historicky nejnižší ceny
  • Základní model nyní koupíte od 19 990 korun, iPhone 17 vyjde o tisícovku dráž
  • Kromě toho zlevnil také MacBook Air M4 nebo hodinky Apple Watch Series 11

Pokud jste plánovali koupit nový iPhone, právě teď o víkendu máte asi nejlepší možnost. Na historicky nejnižší cenu se podle srovnávače cen Heureka dostal jak iPhone 17, jeden z nejlépe vybalancovaných nových iPhonů poslední doby, tak také tenoučký iPhone Air. Ten startoval vloni na podzim s cenou 30 tisíc korun, nyní ho koupíte za méně než 20 tisíc korun.

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iPhone Air je ještě levnější

Právě tenký iPhone Air výborně ukazuje, že ani produkty společnosti Apple si na trhu nemusí vždy držet stálou cenu. Vždyť během září, kdy byl uveden na trh, se prodával za nemalých 29 990 korun. O Vánocích pak jeho cena klesla pod hranici 24 tisíc a sem tam v nějakých mikroakcích se prodával i za 20–21 tisíc korun.



iPhone Air v podrobné české recenzi



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Teď během víkendu, konkrétně od pátku do pondělí, je u některých prodejců – například u Mobil Pohotovosti – k mání dokonce jen za 19 990 korun. Bavíme se přitom o základní 256GB variantě, ceny dalších verzí vypadají následovně:

Zlevnil i iPhone 17 nebo MacBook Air

Podobně lákavou slevou je během víkendu obdařen také iPhone 17. Ten se od svého představení v září prodával prakticky za jednotnou cenu 22 990 korun, v limitovaných akcích byl pak k dispozici i za méně, ale to až v průběhu letošního roku. Nyní jej pořídíte za 20 990 korun v případě základní 256GB varianty, případně za 26 990 korun, pokud chcete vyšší 512GB verzi.

Iphone 17 Katalog
iPhone 17
Výhodná cena od 643 Kč měsíčně
Koupit na

Stojí za připomenutí, že u obou telefonů Mobil Pohotovost bezplatně prodlužuje záruku na 3 roky (namísto 2 let, případně na 2 roky pro podnikatele namísto 12 měsíců) a nabízí také bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun. Stačí tedy přinést libovolné zařízení k výkupu a k jeho hodnotě obdržíte ještě tisícovku coby bonus.

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 (46 mm)
Výhodná cena od 428 Kč měsíčně
Koupit na

Jen během víkendu spadla cena také u základní konfigurace MacBooku Air M4 s 13″ displejem. Loňský model se nyní prodává za 21 989 korun, hovoříme o základní variantě s 8jádrovým CPU M4, 16 GB jednotné paměti a 256GB úložištěm. A pakliže mobil i notebook už máte, možná by vás mohla zaujmout sleva na hodinky Apple Watch Series 11 – menší 42milimetrovou verzi pořídíte za 9 489 korun, 46milimetrovou potom za 9 989 korun.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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