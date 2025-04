iPhony na dvojnásobek nezdraží! Smartphonů a počítačů se celní válka (zatím) týkat nebude

Celní válka mezi USA a Čínou vygradovala v neúměrně vysoká cla

V aktuální výši by Američanům výrazně podražila veškerá elektronika, včetně smartphonů a počítačů

Nově vydaná výjimka naštěstí uděluje všem elektronickým hračkám celní výjimku

Americký prezident Donald Trump minulý týden odstartoval rozsáhlou celní válku, kterou pak po drtivém pádu ceny akcií předních amerických firem musel mírnit. Platnost původně vyhlášených recipročních cel byla o 90 dní pozastavena, údajně díky vůli „postižených“ zemí se domluvit. V celních kleštích zůstala uzavřená pouze Čína, která se rozhodla Americe vzdorovat – po sérii přihazovaní na jedné i druhé straně bylo nakonec na čínské zboží uvaleno clo v celkové výši 145 procent. Nyní ale Donald Trump v otázce vybraných čínských produktů „vyměkl“.

Smartphonů a počítačů se cla týkat nebudou

Když Donald Trump uvalil na zboží z Číny vysoká cla, začali analytici sčítat, nakolik se tento jev projeví na celkové ceně iPhonů, které se vyrábí převážně v Číně. Spousta Američanů začala preventivně skupovat elektroniku před tím, než dojde k jejímu zdražení – společnost OnePlus například v tomto týdnu vrátila do oběhu hodinky OnePlus Watch 3 (které byly z prodeje stažené kvůli překlepu na dýnku), jejich americká cena ale mezitím vzrostla z 330 dolarů na 450 dolarů. Značka herních počítačů a příslušenství Razer se pro změnu rozhodla v USA neprodávat své notebooky.

Nad technologickým sektorem tak visel černý mrak, neboť drtivá většina výrobců elektronických hraček vyrábí své produkty v Číně, mezi nimi i společnosti Apple, Dell, HP, Microsoft, Asus, Acer apod. Pokud by cla namířená na Čínu zůstala na 145 procentech, nepochybně by došlo k nárustu cen a k nedostupnosti elektroniky na americkém trhu. A to nechtějí ani firmy, ani spotřebitelé.

Naštěstí si celý segment chytré elektroniky může oddychnout, neboť se na něj bude podle agentury Reuters vztahovat výjimka. Americká celní správa v pátek večer uvedla, že reciproční cla se nebudou týkat spotřebitelské elektroniky, která se nevyrábí v USA – seznam „vyloučených“ má obsahovat počítače a smartphony, pevné disky, monitory, polovodiče, paměťové karty a další elektronická zařízení a součástky.

Technologické firmy i spotřebitelé si tak mohou zatím oddychnout, minimálně do chvíle, než se Trumpova administrativa rozhodne v celní válce s Čínou opět přiostřit.

