Meda in China: hodinky OnePlus Watch 3 můžete kvůli překlepu vrátit výrobci

V tomto týdnu byly představeny hodinky OnePlus Watch 3. Čínský výrobce okamžitě spustil jejich předprodej a nastavil datum zahájení prodeje na 25. února. Někteří jedinci již měli možnost spatřit nové hodinky na vlastní oči, a ti nejbystřejší si povšimli jednoho zajímavého detailu – do dýnka hodinek je vyrytý poměrně kuriózní překlep.

Překlepy na čínských výrobcích nebo v jejich manuálech nejsou nic neobvyklého, ovšem u produktů velkých firem jako je OnePlus k nim dochází zřídkakdy. I přesto se ale občas chyba stát může, jako právě u čerstvě představených hodinek OnePlus Watch 3 – namísto nápisu Made in China do nich výrobce vyryl „Meda in China“. Tohoto detailu si mimo jiné všiml i známý youtuber Marques Brownlee, který se postaral o medializaci.

Confirmed: The OnePlus Watch 3 has a typo on the back: Meda in China 🫠 pic.twitter.com/EsXGAJc1JI

Čínská firma vzala celou věc s humorem. Potvrdila, že skutečně došlo k předem neplánovanému překlepu a majitelům hodinek nabídla dvě varianty – buď si hodinky ponechají jako raritní kus, anebo jej vrátí a obdrží zpátky utracené peníze.

Není jasné, jak velkou várku hodinek tento překlep postihl, jedno je však jisté – výrobce již pracuje na naskladnění nových kusů, u nichž by mělo být všechno v pořádku. Na (doufejme) bezvadné kusy si nicméně budeme muset nějakou chvíli počkat, momentálně není možné OnePlus Watch 3 ani předobjednat.

Oops, we’ve meda mistake! 😅

A typo slipped through and made its way onto your shiny new OnePlus Watch 3. Don't worry, it was totally unintentional.

But hey, if you've already got your watch, you’ve got two options!

1️⃣Keep it as a super limited edition (it’s one-of-a-kind,… pic.twitter.com/MoSJyQ1pRe

— OnePlus_USA (@OnePlus_USA) February 21, 2025