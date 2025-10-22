iPhony 17 lámou rekordy! Zákazníci kupují hlavně nejlevnější a nejdražší modely

- Nové iPhony 17 jsou překvapivým hitem, v mnoha ohledech překonávají předchůdce
- Ve Spojených státech dominují prodeje varianty Pro Max, Čína naopak kupuje základní model
- Otazník stále visí nad prodeji nejtenčí novinky iPhone Air
Je to přibližně měsíc od představení nejnovější řady iPhonů 17, tudíž už je na místě začít hodnotit, jak moc se start nové generace chytrých telefonů z dílny Applu povedl. Mezi ty nejpovolanější v tomto ohledu patří analytická společnost Counterpoint Research, která nyní vydala zprávu, v rámci které sleduje poptávku po žhavých novinkách. Apple se tentokrát může pochválit, neboť start nových zařízení se povedl v mnoha ohledech nad očekávání.
Letošním iPhonům se daří výborně
Zpráva společnosti uvádí, že v prvních deseti dnech od uvedení na trh byl prodej základního modelu iPhone 17 téměř o třetinu vyšší než prodej modelu iPhone 16 o rok dříve. Velký zájem o iPhone 17 potvrzuje Counterpoint Research také v Číně, zatímco ve Spojených státech více táhne iPhone 17 Pro Max.
„Řada iPhone 17 překonala prodejní výsledky řady iPhone 16 o 14 % během prvních 10 dnů od uvedení na trh v Číně a USA, dvou klíčových trzích pro Apple, které tvoří většinu celosvětového prodeje iPhonů. Ze čtyř variant iPhonů se letošní základní model iPhone 17 daří dobře, zejména v Číně, kde spotřebitelé vřele reagují na jeho silnou hodnotovou nabídku. V USA zaznamenal iPhone 17 Pro Max nejvyšší nárůst poptávky, protože tři největší operátoři zvýšili maximální dotace o 10 % (100 dolarů, cca 2 tisíce korun bez daně), což odráží strategický posun zákazníků směrem k prémiovým segmentům na americkém trhu,“ uvádí Counterpoint Research.
Poptávka po základním modelu údajně vzrostla meziročně o 31 % a po modelu Pro Max o 12 %. Zpráva naznačuje, že mnoho majitelů iPhone provádí svou první aktualizaci od začátku pandemie. Prodejní čísla nového iPhonu Air je prozatím těžší určit, protože jeho uvedení na čínský trh bylo odloženo.
Zatímco na západních trzích zažívá Air rozporuplnější přijetí, v Číně se v rámci předobjednávek podařilo iPhone Air kompletně vyprodat. Na přesnější čísla si budeme muset počkat na výsledky čtvrtého kvartálu letošního roku, které Apple oznámí koncem října, případně na konec prvního kvartálu příštího fiskalního roku, který nás čeká koncem ledna.
