TOPlist

iPhony 17 lámou rekordy! Zákazníci kupují hlavně nejlevnější a nejdražší modely

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 10. 15:00
0
iPhone 17 Pro v oranžové barvě v silikonovém pouzdru
  • Nové iPhony 17 jsou překvapivým hitem, v mnoha ohledech překonávají předchůdce
  • Ve Spojených státech dominují prodeje varianty Pro Max, Čína naopak kupuje základní model
  • Otazník stále visí nad prodeji nejtenčí novinky iPhone Air

Je to přibližně měsíc od představení nejnovější řady iPhonů 17, tudíž už je na místě začít hodnotit, jak moc se start nové generace chytrých telefonů z dílny Applu povedl. Mezi ty nejpovolanější v tomto ohledu patří analytická společnost Counterpoint Research, která nyní vydala zprávu, v rámci které sleduje poptávku po žhavých novinkách. Apple se tentokrát může pochválit, neboť start nových zařízení se povedl v mnoha ohledech nad očekávání.

Letošním iPhonům se daří výborně

Zpráva společnosti uvádí, že v prvních deseti dnech od uvedení na trh byl prodej základního modelu iPhone 17 téměř o třetinu vyšší než prodej modelu iPhone 16 o rok dříve. Velký zájem o iPhone 17 potvrzuje Counterpoint Research také v Číně, zatímco ve Spojených státech více táhne iPhone 17 Pro Max.

„Řada iPhone 17 překonala prodejní výsledky řady iPhone 16 o 14 % během prvních 10 dnů od uvedení na trh v Číně a USA, dvou klíčových trzích pro Apple, které tvoří většinu celosvětového prodeje iPhonů. Ze čtyř variant iPhonů se letošní základní model iPhone 17 daří dobře, zejména v Číně, kde spotřebitelé vřele reagují na jeho silnou hodnotovou nabídku. V USA zaznamenal iPhone 17 Pro Max nejvyšší nárůst poptávky, protože tři největší operátoři zvýšili maximální dotace o 10 % (100 dolarů, cca 2 tisíce korun bez daně), což odráží strategický posun zákazníků směrem k prémiovým segmentům na americkém trhu,“ uvádí Counterpoint Research.



iPhone Air v podrobné české recenzi



Nepřehlédněte

Hit, nebo propadák? iPhone Air se v Číně vyprodal, Apple přesto omezuje výrobu

Poptávka po základním modelu údajně vzrostla meziročně o 31 % a po modelu Pro Max o 12 %. Zpráva naznačuje, že mnoho majitelů iPhone provádí svou první aktualizaci od začátku pandemie. Prodejní čísla nového iPhonu Air je prozatím těžší určit, protože jeho uvedení na čínský trh bylo odloženo.

Hardwarové parametry iPhone 17

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 149,6 × 71,5 × 7,95 mm, hmotnost: 177 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,3", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1206 × 2622 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3692 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9 + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio

Cena: 22 990 Kč

Kompletní specifikace

Zatímco na západních trzích zažívá Air rozporuplnější přijetí, v Číně se v rámci předobjednávek podařilo iPhone Air kompletně vyprodat. Na přesnější čísla si budeme muset počkat na výsledky čtvrtého kvartálu letošního roku, které Apple oznámí koncem října, případně na konec prvního kvartálu příštího fiskalního roku, který nás čeká koncem ledna.

Hardwarové parametry iPhone 17 Pro Max

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024/2048 GB, pam. karta:
Rozměry: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm, hmotnost: 231 mm, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,9", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1320 × 2868 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4832 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 100mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9 + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), PDAF, OIS, HDR, 4K video

Cena: 34 990 Kč

Kompletní specifikace
Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Náhlavní souprava Samsung Galaxy XR
Samsung konečně odpověděl Applu! Galaxy XR má být headset, na který všichni čekali
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 11:15
3
Grafika ohebného iPadu
Jablečné skládačky v záseku. iPhone snad příští rok, na ohebný iPad si ještě počkáte
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:15
1
Xgimi Vibe One
Levný, ale šikovný! Nový přenosný projektor Xgimi láká na podporu Google TV
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 9:00
0
Prohlížeč ChatGPT Atlas od OpenAI
ChatGPT Atlas slibuje novou éru internetu. Dáte AI prohlížeči od OpenAI šanci?
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
1

Kapitoly článku