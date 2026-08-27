iPhone Ultra představen „nanečisto“. Tohle video vypadá až děsivě opravdově

- Představení skládacího iPhonu Ultra je na spadnutí, uskuteční se 9. září
- Již nyní však vznikají neoficiální záběry a konceptuální videa, jak by představení mohlo proběhnout
O skládacím iPhonu se mluví už několik let, přičemž podle dosavadních spekulací by měl Apple svůj první ohebný telefon konečně představit už letos na podzim. Jak by ale mohl samotný okamžik odhalení vypadat? Odpověď nabízí nové fanouškovské video, které se snaží co nejvěrněji napodobit styl prezentací Applu. Kromě toho ale poukazuje i na nebezpečí domnělých úniků, které vzniknou díky generativní umělé inteligenci.
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Jak bude vypadat představení iPhonu Ultra?
Za videem stojí designér Gunhoo Lee, který se konceptuálním videím novinek společnosti Apple věnuje již od roku 2014; dávno před expanzí generativní umělé inteligence. A nutno uznat, že výsledek působí natolik profesionálně, že by jej člověk na první pohled mohl snadno považovat za skutečný materiál z oficiálního eventu.
Koncept vychází z informací, které se v posledních měsících objevily v souvislosti s připravovaným skládacím iPhonem Ultra. Zařízení má po otevření nabídnout přibližně 7,8″ vnitřní displej, tedy plochu blížící se menšímu iPadu mini. Video zároveň počítá s návratem Touch ID, pravděpodobně integrovaného do bočního tlačítka, a také s novým mechanickým kloubem. Ten by měl být jedním z nejdůležitějších prvků celého zařízení – Apple velmi křečovitě pracuje na konstrukci, která by měla minimalizovat viditelný ohyb displeje.
Mezi dalšími prvky, které koncept ukazuje, je dvojice baterií a nový čip Apple A20. Samozřejmě je potřeba připomenout, že nejde o žádný uniklý materiál ani oficiální video. Jde pouze o fanouškovský koncept. Zajímavé ale je, že použité parametry se poměrně dobře shodují s dosavadními spekulacemi. Oficiální představení proběhne na Apple Eventu 9. září v 19 hodin našeho času.
V souvislosti s tím ale vzniká riziko, že podobných – mnohem méně kvalitních – videí údajného představení bude vznikat víc. Vytvořit video už dnes není záležitostí velkého produkčního týmu ani drahé techniky. Například nová funkce AI Avataři v české platformě Everbot umožňuje převést napsaný scénář na video s digitálním mluvčím během několika minut.
Stačí vybrat avatara, hlas a napsat, co má říct – AI se postará o výsledné video. S využitím vlastních fotografií a hlasu je tak teoreticky možné vytvořit i velmi přesvědčivě vypadající falešné představení nového iPhonu. A právě podobný obsah bude nejspíš stále obtížnější na první pohled odlišit od skutečných marketingových materiálů.