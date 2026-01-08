TOPlist

iPhone s 200Mpx fotoaparátem? Apple má mít rukávu ještě větší eso

Michael Chrobok
Michael Chrobok 8. 1. 9:00
4
Chytrý telefon iPhone 17 Pro
  • Internetem kolují informace, že Apple chystá 200Mpx snímač
  • Spíše než na něj se ale kalifornská společnost zaměřuje na převratnou multispektrální technologii
  • V dohledné době se ji ale nejspíše nedočkáme

Co se týče fotoaparátů v chytrých telefonech, patří Apple bez debat mezi naprostou špičku v oboru. Přesto se někteří nemohou ubránit dojmu, že gigant z Cupertina by mohl přeci jen dělat více a nabídnout některé vychytávky, kterými se pyšní konkurenti. Mezi ty nejskloňovanější patří rozlišení hlavního snímače – to je aktuálně 48 Mpx, přičemž konkurenti se nebojí rozlišení 200 Mpx. I když je otázkou, zda má takto vysoké rozlišení opravdové benefity, vyšší čísla zkrátka lépe prodávají.

Dožene Apple 200Mpx konkurenci?

V příspěvku na čínské sociální síti Weibo uvedl známý leaker Digital Chat Station, že v dodavatelském řetězci Applu se diskutuje o 200Mpx snímačích fotoaparátů, avšak ty se prozatím neobjevily v prototypových modelech iPhonu, které procházejí testy v reálném světě. Místo toho se podle předchozích zpráv Apple ve vývoji fotoaparátů bude i nadále soustředit na zdokonalování 48megapixelových snímačů. Komentáře leakera navazují na zprávu společnosti Morgan Stanley, která naznačuje, že Apple pracuje na tom, aby již v roce 2028 vybavil iPhone 200Mpx fotoaparátem.

Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max
Trojice spekulovaných nových barev pro iPhone 18 Pro/Max

Digital Chat Station uvádí, že současné prototypy řady Pro nadále spoléhají na 48Mpx hlavní fotoaparát s variabilní clonou, spolu s 48Mpx teleobjektivem s delší ohniskovou vzdáleností a větší světelností. Leaker tvrdí, že tyto změny budou nasazeny později v tomto roce s příchodem modelů iPhone 18 Pro, což naznačuje, že Apple nadále klade důraz na optickou flexibilitu a výkon při slabém osvětlení, spíše než na skokový nárůst rozlišení. Zároveň dodává, že 200Mpx snímače jsou v současné době pouze ve fázi hodnocení materiálů a komponentů. To obvykle odkazuje na rané kontroly proveditelnosti v rámci dodavatelského řetězce, spíše než na integraci do kompletních prototypů.

iPhone 17 Pro v oranžové barvě
iPhone 17 Pro v oranžové barvě

Známý leaker také nezapomněl zmínit, že Apple v současné době vyhodnocuje komponenty související s multispektrálním zobrazováním v rámci dodavatelského řetězce, ale upozornil, že formální testování ještě nezačalo. Multispektrální zobrazování se liší od tradiční fotografie, která se spoléhá výhradně na standardní červené, zelené a modré spektrum světla. Tato technologie místo toho zachycuje obrazová data v několika různých vlnových délkách, což může zvýšit citlivost na blízké infračervené záření, nebo jiné úzké spektrální rozsahy. To by potenciálně mohlo kamerám umožnit detekovat informace, které jsou pro konvenční senzory z velké části neviditelné.

Multispektrální snímače nabídnou kvalitnější snímky

Pokud by byla tato technologie použita v budoucích modelech chytrých telefonů od Applu, jednou z potenciálních výhod by mohlo být lepší rozlišení materiálů a povrchů. Analýzou toho, jak různé materiály odrážejí světlo v různých vlnových délkách, by kamera iPhone mohla přesněji rozlišovat pokožku, látky, vegetaci nebo odrazivé povrchy, což by umožnilo čistší rozpoznávání objektů a spolehlivější portrétní efekty. Kromě toho by multispektrální data mohla také zlepšit celkové zpracování obrazu, zejména při fotografování v prostředí se smíšeným osvětlením.



Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max



Nepřehlédněte

Vše, co víme o iPhone 18 Pro: tucet novinek, na které se můžete těšit

Teoreticky by také mohla zlepšit vizuální inteligenci a strojové učení Apple v zařízení, což by vedlo k lepšímu rozpoznávání objektů, porozumění scéně a odhadu hloubky. Přidání další spektrální citlivosti by však pravděpodobně vyžadovalo složitější konstrukci senzorů, což by jistě zvýšilo náklady a mohlo by mít dopad na omezený vnitřní prostor. To může být důvod, proč Apple podle zpráv tuto technologii stále vyhodnocuje, místo aby ji aktivně testoval v prototypech. Ať tak či onak, bohužel se nejedná o technologii, které bychom se v iPhonech brzy dočkali.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Kapitoly článku