iPhone a iPad splňují nejvyšší bezpečnostní standardy, mohou je využívat i špičky NATO

- Mobilní zařízení od Applu patří mezi nejlepší zařízení pokud jde o zabezpečení dat
- Již dříve to potvrdil mimo jiné i německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky
- Nyní mohou iPhony a iPady využívat i klíčoví pracovníci Severoatlantické aliance
Bezpečnost a soukromí uživatelů je jednou z klíčových priorit Applu, kvůli kterému neváhal vyrazit do boje nejen proti vládním úřadům v USA, ale také proti veřejnému mínění. Co ale může stačit pro běžného zákazníka už nemusí být dostatečné ve strukturách, kde uniklá data nezpůsobí jen drobnou nepříjemnost, ale rovnou mohou ohrozit životy a národní bezpečnost. Jinými slovy pokud má nějakou elektroniku využívat například vysoce postavený pracovník Severoatlantické aliance, musí splňovat ty nejvyšší bezpečnostní standardy, což značně limituje to, jaká zařízení může používat.
Apple splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy
Apple nyní oznámil, že iPhone a iPad jako první a jediná zařízení pro koncové uživatele splňují požadavky členských států NATO na zabezpečení informací. Díky tomu je možné je používat pro práci s utajovanými informacemi až do stupně „NATO Restricted“, a to bez nutnosti instalovat speciální software nebo měnit nastavení. Žádné jiné běžně dostupné mobilní zařízení tak vysokou úroveň certifikace dosud nezískalo. Mezi funkce zajišťující bezpečnost patří především kvalitní šifrování biometrické ověřování pomocí Face ID nebo vynucování integrity paměti (tzv. MIE).
Německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI) schválil používání iPhonů a iPadů pro utajovaná data německé vlády po důkladném prověření už dříve, přičemž zařízení využívala pouze nativní bezpečnostní funkce systémů iOS a iPadOS. Nyní se modely s operačními systémy iOS 26 a iPadOS 26 pyšní certifikací pro toto použití ve všech zemích NATO. „Digitální transformace má šanci na úspěch pouze tehdy, pokud se na informační bezpečnost dbá od samého začátku vývoje mobilních zařízení,“ uvedla prezidentka BSI Claudia Plattner. „Navázali jsme na náš přísný audit platforem iOS a iPadOS pro německé státní prostředí a s potěšením potvrzujeme, že tato zařízení splňují požadavky států NATO.“
Toto schválení představuje pro mobilní platformy od Applu zásadní milník. „Tento úspěch potvrzuje, že Apple zcela změnil tradiční pojetí bezpečnosti. Před příchodem iPhonu měly zabezpečená zařízení k dispozici pouze vlády a velké korporace, a to za cenu obrovských investic do speciálních řešení na zakázku,“ uvedl Ivan Krstić, viceprezident Applu pro bezpečnostní inženýrství a architekturu. Pro Apple to znamená nejen rozšíření okruhu potenciálních zákazníků, ale také potvrzení toho, že na jeho bezpečnostní standardy se může spolehnout i běžný uživatel.