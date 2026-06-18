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iPhone 18 má být představen až příští rok, počkat se ale vyplatí

Jakub Karásek
Jakub Karásek 18. 6. 15:00
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Smartphone iPhone 17
  • Apple si schová premiéru základního iPhonu 18 až na příští rok
  • Díky navýšení RAM by měl i tento telefon podporovat všechny funkce Apple Intelligence
  • Potěšující je, že cena by se zvyšovat neměla

Apple v letošním roce kompletně promění svoji strategii uvádění nových iPhonů na trh. Na tradiční zářijové keynote vynechá základní modely iPhone 18 a 18 Plus, namísto nich přivede na svět svůj první iPhone s ohebným displejem v doprovodu prémiových modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Základních iPhonů bychom se měli dočkat až příští rok na jaře, přičemž podle dosavadních úniků by se čekání mělo vyplatit.

iPhone 18 nebude v umělé inteligenci zaostávat

Apple v minulém týdnu na vývojářské konferenci WWDC odhalil nové verze operačních systémů a také novou generaci Apple Intelligence založenou na novém on-device AI modelu. Tento model odemyká nové pokročilé funkce, bohužel je ale hardwarově náročnější – vyžaduje minimálně 12 GB RAM. Z tohoto důvodu budou některé nové funkce Apple Intelligence podporovány pouze na třech současných telefonech – iPhone 17 Pro (Max) a iPhone Air.

Kompatibilita nové generace Apple Intelligence
Kompatibilita nové generace Apple Intelligence

Nová generace Apple Intelligence bude pochopitelně podporována i na připravovaných prémiových iPhonech, které dorazí v září, otazník však visí nad základními modely iPhone 18 a 18 Plus chystanými na jaro příštího roku. Podle nejnovějších informací z Jižní Koreje by ani tyto modely neměly být i nové AI funkce ochuzeny – i v jejich případě prý Apple nasadí 12 GB RAM, byť pravděpodobně s méně výkonným čipsetem.



iPhone 17 v nejpodrobnější české recenzi



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V oblasti umělé inteligence by si měly být všechny iPhony nadcházející generace rovny, rozdíly tak najdeme na jiných místech, především v hrubém výpočetním výkonu a ve fotoaparátech.

Zůstane stejná cena?

Podle korejských zdrojů bude Apple odebírat paměťové moduly LPDDR5X od tří dodavatelů – Samsung, SK Hynix a Micron. Zvýšené náklady způsobené vyššími kapacitami a dražšími moduly prý Apple vezme na sebe, tudíž by se startovací ceny příštích iPhonů neměly lišit od těch současných. Je však nutné podotknout, že tato informace byla zveřejněna ještě předtím, než Tim Cook potvrdil chystané zdražování.

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Pokud by ke zdražení u základních iPhonů nedošlo, měl by základní iPhone 18 i nadále začínat na částce 799 dolarů (v České republice 22 990 korun). Pokud tedy plánujete koupi nového iPhonu a nepotřebujete to nejlepší železo, možná se vyplatí počkat právě na jaro příštího roku.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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