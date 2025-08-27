iPhone 17 Pro údajně získá funkci, kterou majitelé smartphonů s Androidem znají roky

- Letošní iPhony Pro údajně poslouží jako bezdrátová nabíječka pro drobné příslušenství
- Apple údajně umožní reverzní nabíjení hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods
- Spekuluje se i o příchodu nové „batůžkové“ powerbanky
Už jen pár týdnů nás dělí od odhalení letošních iPhonů. Oproti minulé generaci Apple učiní poměrně velké množství změn – komerčně nejméně úspěšný model Plus nahradí tenkou variantou Air, u většiny modelů promění design zad a levnějším modelům dopřeje 120Hz displej. Dražší varianty iPhone 17 Pro a 17 Pro Max by podle čínských zdrojů mohly dostat funkci, kterou majitelé vybraných smartphonů s Androidem znají již roky.
iPhone 17 Pro údajně poslouží jako nabíječka drobného příslušenství
Podle informátora Fixed Focus Digital z čínské sítě Weibo Apple zvažuje přidat do svých vrcholných iPhonů funkci reverzního bezdrátového nabíjení. Díky tomu by mělo být možné přímo ze zad telefonu bezdrátově nabíjet drobné příslušenství jako jsou sluchátka AirPods nebo hodinky Apple Watch.
Tuto informaci dnes neslyšíme poprvé – už v únoru s ní vyrukoval leaker Instant Digital, podle kterého Apple testoval reverzní bezdrátové nabíjení s výkonem 7,5 W. Kromě hodinek a sluchátek informátor zmínil i možnost nabíjet připravovanou novou generaci „batůžkové“ powerbanky MagSafe Battery Pack.
První generace nabíječky MagSafe Battery Pack je dosud jediným příslušenstvím, které bylo možné bezdrátově ze zad iPhonu dobíjet – pouze však v situacích, kdy se samotný iPhone nabíjel ze sítě a o přísun energie se s powerbankou podělil. V roce 2023 přestal Apple tento doplněk vyrábět bez náhrady a bezdrátové nabíjení jiných produktů ze zad iPhonů nedovolil. Současné iPhony s USB-C portem mohou dobíjet drobné příslušenství pouze kabelem, a to díky funkci Power Delivery s maximálním výkonem 4,5 W.
Reverzní nabíjení hodinek či sluchátek ze zad iPhonu se může hodit zejména na cestách – uživatel s sebou nemusí balit víc nabíječek, vystačí si pouze s nabíječkou na iPhone, z jeho zad poté nabije v případě potřeby zbylé produkty. Otázkou však je, zda tuto funkci Apple povolí kdykoliv, nebo pouze v situacích, kdy je iPhone připojený kabelem do sítě.
