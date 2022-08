iPhone 14 dorazí nečekaně brzy. Kdy se uskuteční příští keynote?

Už za dva týdny se srpen překlopí do září, což je měsíc, kdy Apple obvykle představuje nové iPhony – v posledních letech tvořil výjimku pouze iPhone 12, jehož premiéra byla kvůli pandemii odsunuta na říjen. Letos by ale mělo všechno jít podle zajetých pravidel, dokonce bychom se iPhonů 14 měli dočkat o pár dní dříve, než by si někteří mohli myslet. Alespoň to tvrdí obvykle přesný informátor Mark Gurman.

Podle jmenovaného přispěvatele Bloombergu jsou zaměstnanci kamenných prodejen známých jako Apple Store instruováni k tomu, aby prodej nových produktů připravili na 16. září s tím, že jejich slavnostní odhalení proběhne 7. září. To je o týden dřív, než by kdokoliv očekával – například loňský iPhone 13 byl odhalen 14. září a prodej byl zahájen 24. září. Vysoce představení zaměstnanci Applu mají údajně v těchto dnech plné ruce práce s natáčením keynote, která opět proběhne virtuálně.

Letošní řada jablečných telefonů se bude od těch loňských poměrně významně lišit – z nabídky vypadne varianta mini, kterou nahradí model Max. „Čtrnáctkové“ portfolio tak bude vypadat následovně:

iPhone 14 / iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

V Cupertinu se prý letos rozhodli, že prohloubí rozdíly mezi základními iPhony a variantami Pro. U dražších modelů nahradí současný výřez displeje dvojice ostrůvkových otvorů. Kromě toho iPhone 14 Pro a 14 Pro Max dostanou novější a výkonnější čipsety i lepší displeje s podporou funkce Always-On.

Apple zřejmě zároveň představí i novou generaci hodinek Apple Watch, zejména pak zbrusu nový outdoorový model s robustnějším tělem a větší výdrží.