Apple Watch dostanou speciální edici. Potěší vyznavače extrémních sportů

Apple se u příští generace svých chytrých hodinek zaměří více na sportovce a lidi, kteří vyznávají aktivní životní styl. Podle posledních spekulací, za kterými stojí Mark Gurman ze serveru Bloomberg, chystá společnost z Cupertina u příští generace Apple Watch speciální edici pro „vyznavače extrémních sportů“ – především pro atlety či horolezce.

Sportovci v extrémních podmínkách by mohli ocenit především větší displej, který by měl narůst na úhlopříčku větší než současných 1,9″, což je přibližně o 7 procent více, než u aktuálně největšího modelu, 45mm Series 7. Rozlišení má také narůst, údajně až na 410 × 502 pixelů. Kromě toho se máme těšit také na kovové tělo (z tvrdšího materiálu než je aktuálně používaný hliník), které by mělo lépe odolat nárazům. Uvnitř se má nacházet nový čipset S8, který by měl nabídnout vyšší výkon, nižší spotřebu a nové zdravotní funkce, jako je měření tělesné teploty.

Jak bude Apple sportovní edici svých hodinek nazývat, prozatím nevíme, avšak podle Gurmana by měly doplnit standardní variantu Apple Watch Series 8 a aktualizovanou verzi Watch SE, již by měla americká firma představit ještě v letošním roce, pravděpodobně společně s novými iPhony.