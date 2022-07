Apple a zdraví: co nového se letos naučí měřit Apple Watch a AirPods?

Apple na podzim tradičně odhalí nový hardware, přičemž dojít by mělo i na nositelnosti. Očekává se zejména příchod nových hodinek Apple Watch Series 8. Stejně tak bychom se měli dočkat druhé generace sluchátek AirPods Pro. Co nového tato zařízení přinesou, prozradil obvykle přesný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg.

Apple Watch Series 8 vám poví, že máte horečku

Loňský upgrade Apple Watch nebyl nijak významný – prakticky přinesl pouze větší displej a mírně větší odolnost. Letošní Apple Watch Series 8 mají být na novinky bohatší, avšak překvapivě si nemají polepšit ve výkonu. Podle Gurmana je bude pohánět stejný čipset jako u Series 7 a Series 6. Zatímco donedávna platilo pravidlo, že nová generace Apple Watch rovná se nový a výkonnější čipset, nyní se zdá, že v Cupertinu podruhé zrecyklují čip Apple S7.

Ne že by současné Apple Watch trpěly nedostatkem výkonu. Určitě bychom se ale nezlobili za použití modernějšího výrobního procesu, který by přinesl nižší spotřebu a tím zvýšenou výdrž na jedno nabití. Zřejmě i na Apple holt dopadla polovodičová krize.

A co by Apple Watch Series 8 mohly přinést nového? Gurman mluví o integrovaném snímači tělesné teploty, který však nejprve musí projít přísným hodnocením v interních testech. Pokud by hodinky skutečně teploměr dostaly, údajně by se z nich nositel nedozvěděl aktuální tělesnou teplotu – hodinky by mu pouze řekly, že má horečku. Gurman věří, že tuto funkci dostane i připravovaná outdoorová verze Apple Watch.

AirPods Pro 2 a zdravotní senzory?

O teploměru a snímači tepové frekvence se spekulovalo i v souvislosti s příští generací sluchátek AirPods Pro 2, avšak tyto fámy Gurman zpochybnil. Podle jeho zvěstí se minimálně letos žádných zdravotních senzorů ve sluchátkách nedočkáme. Jaké novinky by příští jablečné špunty dostat mohly, ale Gurman neprozradil.