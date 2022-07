Pevné jako skála: Apple Watch Series 7 v nové reklamě odhalují své přednosti

Chytré hodinky nebývají vnímány jako odolná zařízení, přesto se po prvním kontaktu s tvrdším povrchem nerozpadnou na tisíc kousků. Rozbít mýtus o křehkosti hodinek se snaží Apple ve své nové reklamě, kde hrají prim Apple Watch Series 7 a celá řada různých životních situací. Na nich firma z Cupertina demonstruje, že Apple Watch nejsou vyrobeny z cukru a snesou i mírně hrubší zacházení.

Apple Watch Series 7 | Hard Knocks | Apple

Watch this video on YouTube

Reklama dostala příznačný název Hard Knocks (v překladu tvrdé údery) a zobrazuje řadu situací, při kterých jsou Apple Watch vystaveny různým vlivům počasí, tekutinám či fyzickým nárazům. Například jde o člověka skákajícího do bazénu z velké výšky, přímý zásah hodinek fotbalovým míčem či pád člověka na led během bruslení.

Celá reklama trvá jednu minutu a 38 sekund, přičemž za skladbou Power of My Love, která hraje na pozadí, se postaral umělec Jack White. I přes to, že Apple propaguje své hodinky jako „nejodolnější Apple Watch v historii“, podle serveru Bloomberg chystá variantu hodinek s odolným pouzdrem. Tato verze by měla cílit především na vrcholové sportovce a nabídnout jim především zvýšenou odolnost proti nárazům a extrémním podmínkám. Jestli se Bloomberg neplete, dočkáme se odolných Apple Watch už letos.