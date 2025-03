iOS 19 přinese větší hravost. Ta Applu už delší dobu chybí

Společnost Apple je v posledních letech možná až příliš „nudná“

Chystané designové změny v softwaru ale dávají naději, že by se situace mohla změnit

Více hravosti by produkty (nejen) od Applu jistě potřebovaly

Apple v minulosti býval synonymem cool produktů, které je radost používat. Ať už jde o neotřelou a hravou prezentaci, software myslící i na ty nejmenší detaily či hardware, který jste jednoduše nechtěli pustit z ruky, Apple byl zkrátka moderní a „in“. V posledních letech se nicméně může zdát, že svou identitu vyměnil za vyšší zisky, což se chtě nechtě projevuje také na samotných produktech – ty už nejsou tak zábavné a hravé, přičemž na místo toho se berou možná až příliš vážně. Vzhledem k tomu, že se Apple pravidelně umisťuje na předních místech nejhodnotnějších firem na světě, může se zdát, že šlo o velmi dobrý krok.

Bude s Applem opět legrace?

Uniformita nicméně k Applu nikdy příliš nešla. Gigant z Cupertina založil svůj úspěch na jisté averzi k nudným produktům a „šedým krabicím, které vypadají jedna jako druhá“, avšak v posledních letech do jisté nudné rutiny sklouznul taky (byť produkty jako pestrobarevný iMac tento trend mírní), ať už jde o hardware, nebo i o software. Příchod verze operačního systému iOS s číslem 19 nicméně dává jistou naději, že by se určitá hravost mohla do produktů z Cupertina v letošním roce vrátit – především jde o velkou designovou změnu, na kterou má mobilní systém už nejvyšší čas.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA — Greg Joswiak (@gregjoz) March 25, 2025

Jak bude vypadat designová proměna iOS přesně nevíme, byť nějaké informace už prosákly na veřejnost v podobě screenhostů a jiných drobných úniků. Patrně největší optimismus ale vyvolává samotné logo vývojářské konference WWDC, na které Apple novou verzi systému oficiálně představí. Logo se nejenže nebojí výraznějších barev a transparentního efektu, ale obavy nemá ani z výrazných animací, jak sdílel na svém účtu na sociální síti X Greg Joswiak.

Také kódová označení systému Luck v případě iOS 19 a Charm v případě macOS dávají naději, že v letošním roce bude s Applem mnohem větší „legrace“, než v předchozích letech, minimálně pokud jde o software. Doufejme, že si Apple pozitivní naladění udrží a přetransformuje jej v zajímavé produkty, které bude opět velká radost používat.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.