iOS 17 ukrývá tajnou funkci, která vám pomůže při potížích s autem

Beta verze iOS 17 vylepšuje funkci vizuální vyhledávání

O čem se Apple nezmínil je fakt, že vám umí pomoci při potížích s autem

Vizuální vyhledávání totiž rozpozná různé ikony a poskytne k nim vysvětlující komentář

Turbodmychadlo, karburátor, svíčky … to jsou pojmy, které každý nadšenec do automobilismu a technicky zdatný muž či žena bezpochyby ovládají. Řada lidí nicméně autům zrovna dvakrát nerozumí a kromě kontroly oleje a dolití směsi do ostřikovače se v motorových vozidlech příliš neorientují. O to více je vystraší, když se jim na palubové desce rozsvítí neznámá kontrolka, která sice může jen preventivně upozorňovat na možný problém, ale v některých případech se může jednat o fatální chybu, jenž může nejen řidiče stát život.

Neznámá ikona na palubovce už vás nepřekvapí

Když nemáte po ruce manuál, který by vám neznámou ikonu osvětlil, je řešení problému o poznání komplikovanější. Toho si je vědom také Apple, který vylepšil svou funkci vizuální vyhledávání (v originále Visual Look Up) v rámci iOS 17, jenž vám nově poradí v případech, kdy automobil hlásí neznámou chybu. Samotná firma se o této užitečné funkci překvapivě nezmiňuje, nicméně šikovní uživatelé Redditu si ji povšimnuli a upozornili na ni ostatní. Pokud se dostanete do situace, že se vám v autě rozsvítí jeden či více neznámých symbolů, stačí jen namířit fotoaparát telefonu se zapnutou funkcí vizuální vyhledávání na ikony, přičemž telefon je rozpozná a informuje vás o jejich významu.

Vizuální vyhledávání přitom nemusíte použít pouze výstražné ikony, ale prakticky na jakýkoli symbol v automobilu. Pokud tedy nevíte, která z ikon označuje kterou funkci, iPhone vám s tím pomůže. Značná část symbolů je totiž standardizována, avšak v různých autech se mohou mírně lišit a často ani zkušení řidiči přesně nevědí, co který znak přesně znamená. Pro použití stačí v aplikaci Fotografie klepnout na ikonu „i“ ve spodní nabídce, která se objeví ve chvíli, kdy systém některý ze symbolů rozpozná.

V rámci beta verze iOS 17 se nicméně nejedná o jediné vylepšení vizuálního vyhledávání. Mezi další vychytávky patří vyhledání receptů na podobná jídla podle fotografie, vyhledávání informací o konkrétním předmětu na snímku či vyhledávání dodatečných informací o objektech ve videích.