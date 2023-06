iOS 17 přináší skrytou funkci. Uživatelé Apple Watch si ji zamilují

Apple přidal s iOS 17 a watchOS 10 velkou novinku pro majitele Apple Watch

Na iPhonu mohou jediným tlačítkem vyslat zvukový signál do spárovaných hodinek Apple Watch

Funkce poslouží v případě, že hledáte ztracené hodinky

Apple zkraje června představil novou aktualizaci iOS 17, která vejde do ostrého provozu až na podzim. Během celovečerní představovací akce však firma ukázala jen ty největší a nejpůsobivější novinky. Testeři se však již vrhli do vývojářských beta verzí a objevují i menší, dílčí novinky.

Jak najít ztracené Apple Watch?

Jednou z nich je jednoduchá vychytávka, pomocí které vyhledáte vaše zatoulané hodinky Apple Watch. Na iPhonu stačí stáhnout horní lištu – Ovládací centrum – a ťuknout na ikonku Apple Watch. V tu chvíli se na vašich hodinkách rozezní cinkavý zvuk. Pokud na tlačítko nejen ťuknete, ale déle jej podržíte, kromě zvuku se u hodinek ještě rozbliká displej (třeba pro případ, že byste je hledali ve tmavé místnosti).

Server 9to5Mac, který funkci ozkoušel, však upozorňuje na to, že ve výchozím stavu tlačítko v Ovládacím centru nenajdete. Musíte tedy zamířit do Nastavení –> Ovládací centrum –> dole v Další ovládací prvky vybrat Ping a přidat do Zahrnutých ovládacích prvků.

Jasnou podmínkou pro používání této funkce je zařízení s iOS 17 a hodinky s watchOS 10. Vyplývá to už z toho, že jde o funkci aktuálně dostupnou pouze skrz vývojářskou beta verzi obou zmíněných systémů.

Tato novinka vychází z obdobné funkce Ping na hodinkách Apple Watch. Jednoduše si tak můžete vyhledat váš iPhone v místnosti, nebo třeba venku v trávě, kde jste ho omylem zanechali. Apple tuto funkci představil již s první generací svých hodinek.

V létě 2021 dokonce Apple natočil speciální reklamu, která se funkci Ping věnuje. V té vidíme kovboje, jak projíždí polem, když v tom najednou zastaví u velké kupky sena. Divák okamžitě zjišťuje, že kovboj v kupce sena ztratil iPhone. Pomocí hodinek vyšle do iPhonu zvuk a hned ho najde.