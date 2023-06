Instalace aplikací „bokem“? Apple naznačuje, jak to v iOS 17 bude

Minulý týden se uskutečnila vývojářská konference WWDC, na které Apple představil spousty hardwarových a softwarových novinek. Řeč byla i o mobilním systému iOS, který se letos na podzim přehoupne do verze s pořadovým číslem 17 a přinese několik zajímavých vylepšení. Před WWDC se nejvíce spekulovalo o umožnění instalace aplikací z jiných zdrojů než App Store, o této novince se však Apple na konferenci ani slovem nezmínil, neobsahuje ji ani aktuální beta verze systému. Jak to s ní tedy nakonec bude?

Umožnění instalace aplikací z jiných zdrojů rozhodně není funkce, kterou by Apple chtěl do iOS přidat. Nutí jej k tomu legislativa, konkrétně novela evropského zákona o digitálních trzích a službách, která vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku. Tato novela si klade za cíl zvýšení ochrany soukromí uživatelů, potlačení klamavých praktik, a také zajištění spravedlivější hospodářské soutěže. Poslední bod v případě digitálních platforem znamená otevření se jiným alternativním zdrojům obsahu.

Apple didn't mention app sideloading at #WWDC23, except for when @gruber explicitly asked Craig Federighi about it during The Talk Show.

🎬

#iOS17 #iOS #Apple pic.twitter.com/Nr9qBHlaob

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) June 13, 2023