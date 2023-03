Instagram zavádí nepříjemnou novinku, změna se dotkne všech uživatelů

Instagram představil dva nové způsoby, jak cílit reklamu

Komerční obsah se bude objevovat také ve vyhledávání

Možnost nechat se upozornit na začátek události je na druhou stranu užitečná

Vydělávání peněz je pro firmy alfou a omegou jejich fungování. Zatímco pro klasické společnosti to není až takový problém, pokud jde o sociální sítě, je situace o dost složitější. Lidé zpravidla nechtějí platit za možnost komunikace se svými přáteli, proto sítím nezbývá nic jiného, než do obsahu umístit tu a tam nějakou tu reklamu. Zatímco některé sociální sítě drží komerční obsah na co nejnižší hranici, takový Instagram se propagace všemožných výrobků a služeb rozhodně nebojí.

Pokud je pro vás množství reklam na Instagramu hraniční, máme pro vás špatnou zprávu – v budoucnu jich ještě přibyde. Alespoň v tomto duchu se společnost vyjádřila na svém blogu. „Lidé míří na Instagram, aby objevovali nové značky, produkty a nadcházející události,“ stojí v příspěvku. „Počínaje dnešním dnem představujeme nové reklamní produkty, které dají obchodníkům více možností jak se propagovat.“

Konkrétně je řeč o reklamách ve vyhledávání a skrze notifikace. Zatímco reklamy ve vyhledávání asi není potřeba dopodrobna představovat, v případě notifikací je to trochu složitější. Firmy mají totiž nově možnost upozorňovat uživatele na začátek události, pakliže o to zákazník sám požádá. Na zařízení vám tak například může dorazit personalizovaná notifikace, že událost začíná už za jeden den, 15 minut či že zrovna začala.

Jestli se vám zdá, že nejen na sociálních sítích vídáme čím dál tím více reklamy, nejste daleko od pravdy. S představením funkce App Tracking Transparency na iPhonech totiž celá řada uživatelů požádala aplikace o nesledování a tudíž nesbírání osobních údajů, což je jednou z příčin nižších zisků z reklam, které se sociální sítě snaží vykompenzovat množstvím reklam.