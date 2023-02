Ověřený účet za 12 dolarů měsíčně. Facebook a Instagram se inspirují u Twitteru

Mark Zuckerberg oznámil službu Meta Verified

Za 12 dolarů měsíčně vám na Facebook a Instagram přibude modrá fajka

Ověření bude vyžadovat průkaz totožnosti

V minulých měsících proběhly poměrně zásadní změny v ověřování profilů na Twitteru. Původní modré odznaky změnily svoji funkci – namísto ověřeného účtu pouze poukazují na to, že majitel účtu si za 8 dolarů měsíčně předplácí prémiovou službu Twitter Blue. Ověřené účty byly chvíli označované šedou fajfkou a popisem Official, nyní mají pro změnu pouze jednu žlutou fajfku. Zítra to ale může být opět jinak, podle toho, jak se Elon Musk vyspí.

Ověřování účtů je každopádně v současné době téma, kterého se chytá i šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg – ten ve svém posledním příspěvku na sociální síti Facebook oznámil, že podobná služba zamíří i do sociálních sítí Facebook a Instagram. A zadarmo to nebude.

Na rozdíl od chaotických pravidel Twitteru má Zuckerberg poměrně jasno vizi – služba se bude jmenovat Meta Verified, ověření pro získání modrého odznaku bude vyžadovat kontrolu průkazu totožnosti a cena je stanovena na 11,99 USD (14,99 USD pro uživatele iOS). Za tyto peníze uživatelé získají ochranu proti falešným účtům a přímý přístup k zákaznické podpoře.

V první vlně bude služba Meta Verified dostupná tento týden v Austrálii a Novém Zélandu, poté by se měla rozšířit do dalších zemí. Jejich seznam a podrobnější termíny zatím nejsou známé.