Instagram vylepší Reels! Při jejich sledování budete moci dělat cokoliv jiného

- Oblíbená sociální síť zahájila omezené testování oblíbené funkce
- Ocení ji především ti, kteří často a rádi sledují reelsy
- Jestli a kdy se objeví v ostré verzi prozatím není jasné
Instagram v poslední době s novinkami nešetří. Po repostech příspěvků a mapě sdílené polohy se včera po takřka patnácti letech dočkali optimalizované verze aplikace také majitelé iPadů. Nyní se v rámci testování objevila další novinka, která zpříjemní sledování reelsů a umožní uživatelům cítit se o něco více produktivně. Přitom se jedná o vychytávku, jenž řada aplikací spoléhající na audiovizuální obsah už disponují nějaký ten pátek.
Instagram testuje funkci obraz v obraze pro sledování reelsů
Konkrétně se jedná o funkci obraz v obraze, která umožňuje sledování videa ve zmenšeném okně i v případě, kdy nemáte otevřenou samotnou aplikaci. Například v případě YouTube takto můžete pokračovat ve sledování videa a přitom kupříkladu odpovídat na zprávy v Messengeru. Nyní se zdá, že se funkce obraz v obraze objeví také v rámci aplikace Instagram, díky čemuž budete moci sledovat reelsy a přitom dělat také něco produktivního.
Na novinku upozornil uživatel Radu Onescu na sociální síti Threads, kde upozornil, že vybraní uživatelé dostali možnost otestovat funkci obraz v obraze. „Vyzkoušejte obraz v obraze. Zapnutím této funkce můžete pokračovat ve sledování reelsů v plovoucím okně na svém zařízení i po opuštění Instagramu. Nastavení obrazu v obraze můžete kdykoli spravovat v nastavení,“ píše se ve vyskakujícím okně, jenž někteří uživatelé měli možnost vidět.
„Spuštění testu navazuje na vyjádření šéfa Instagramu Adama Mosseriho, který před několika měsíci naznačil, že by tato funkce mohla přijít brzy. Mosseri tehdy v reakci na otázku ‚Kdy IG nabídne PIP (obraz v obraze) jako TT a YT?‘ uvedl, že ‚si promluví s týmem a uvidíme, zda něco vymyslíme,’“ napsal server TechCrunch. Stejně jako u všech podobných testů, není prozatím jasné, zda se tato novinka nakonec dostane do finální verze a kdy se tak případně stane.